Ilary Blasi e Noemi Bocchi ancora al centro del gossip. Con le loro storie Instagram le due donne della vita di Francesco Totti continuano a far chiacchierare e mormorare. Per la seconda volta nel giro di poche settimane la conduttrice Mediaset e la flower designer hanno condiviso – a pochi minuti di distanza l’una dall’altra – delle storie Instagram molto simili.

Tutto è iniziato dalla presentatrice dell’Isola dei Famosi, che ha postato lo scatto di alcuni marshmallow in primo piano. Una story postata da Milano, dove Ilary si trova in questi giorni per riunioni e shooting fotografici sul reality show che partirà su Canale 5 il prossimo 17 aprile. Un’ora dopo anche la nuova fidanzata di Totti ha condiviso un’immagine in cui si vedono i famosi cilindretti di zucchero in un barattolo.

Una risposta di Noemi ad Ilary? Una frecciatina? E perché nuovamente i marshmallow? Sono forse i dolcetti preferiti di Totti o di uno dei suoi figli? Non è la prima volta infatti, che la Blasi e la Bocchi condividono sui loro account degli scatti di colorati marshmallow.

È già accaduto qualche settimana fa, quando Noemi Bocchi, al rientro da una vacanza sulla neve con Totti, ha mostrato sul suo account social l’immagine di alcuni marshmallow. Pochi minuti dopo ha fatto lo stesso Ilary aggiungendo la didascalia “merende sane”. L’ex Letterina di Passaparola ha poi ripreso la figlia Isabel intenta a gustare uno di questi snack dolci.

Il rapporto tra Ilary Blasi e Noemi Bocchi

Ad oggi non sono chiari i rapporti tra Ilary Blasi e Noemi Bocchi. Hanno avuto modo di incontrarsi in questi mesi o la Blasi ha preferito mantenere le distanze visto che non rivolge più la parola all’ex marito? Totti e Ilary comunicano, infatti, solo tramite WhatsApp per questioni inerenti i tre figli Cristian, Chanel e Isabel. La coppia ha scelto di darsi battaglia in tribunale sia per la separazione sia per la vicenda dei Rolex rubati.

Sia Francesco sia la Blasi hanno però ritrovato serenità in amore: lui con Noemi Bocchi, con la quale è andato a convivere lo scorso dicembre; Ilary con l’imprenditore tedesco Bastian Muller, che ha presentato di recente a tutta la sua famiglia.