Ilary Blasi promossa, Wanda Nara pizzicata: Filippo Nardi pungente

Arrivano i primi commenti al vetriolo per i nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip: l’ex gieffino Filippo Nardi si sbilancia e pizzica Wanda Nara mentre appoggia Ilary Blasi

La nuova edizione del reality targato Mediaset sta già facendo discutere moltissimi vip e non. Sui social si è parlato molto del cambio della conduzione e dei nuovi opinionisti scelti da Alfonso Signorini. C’è a chi questo cambiamento piace e chi non approva. Nelle ultime ore anche un ex gieffino ha dato la propria opinione: stiamo parlando di Filippo Nardi, il quale, tramite una foto pubblicata tra le sue storie di Instagram, ha messo a confronto due donne protagoniste del reality. Ma vediamo cos’è successo nel dettaglio.

Filippo Nardi mette a confronto Ilary Blasi e Wanda Nara

Poche ore fa, attraverso il suo canale social, il disc jockey ha pubblicato una foto inequivocabile che rappresenta le due donne messe a confronto: “Quando ordini online” riferito alla moglie di Francesco Totti e “Quando ti arriva a casa” riferito invece alla moglie dell’ex bomber interista Mauro Icardi. Insomma, un modo per dire che la presenza della Blasi nel reality è di gran lunga da lui più apprezzata rispetto a quella della Nara.

Al posto di Wanda Nara doveva esserci Giulia De Lellis: la confessione di Signorini

In un’intervista per il magazine Chi, il neo conduttore Signorini ha svelato alcuni aneddotti per la scelta degli opinionisti. L’argentina e il suo alleato Pupo non erano la scelta iniziale. Al loro posto avrebbero dovuto esserci l’nfluencer romana Giulia De Lellis e uno scrittore, Luca Bianchini. “Non volevo i soliti noti: Zanicchi, Malgioglio, Luxuria, Ciacci… volevo facce nuove, allora ho pensato a Giulia De Lellis” ha confessato il giornalista milanese. “Le avrei ripetuto: ‘Studia!’, e avevo pensato di affiancarle uno scrittore. E sia lei che lui mi hanno detto sì. Avevo pensato a Luca Bianchini, è divertente ed è un acuto osservatore del mondo della tv.” Il reality poi, slittando a Gennaio 2020, ha cambiato la scelta degli opinionisti ed è ricaduta su quelli che conosciamo ora.