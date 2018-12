Ilary Blasi a ruota libera: vincitore GF, Cecchi Paone, Toffanin, Totti

Ilary Blasi a ruota libera: GF Vip, il pronostico sul vincitore, il ‘debole’ per un concorrente, l’amicizia con Silvia Toffanin e la piacevole monotonia familiare

Ilary Blasi si confessa. La ruota gira, libera, e la lunga chiacchierata concessa dalla conduttrice al Corriere della Sera frutta molte curiosità. Famiglia, lavoro, amicizie, passato, presente, futuro… Inevitabile che uno degli argomenti più trattati sia il Grande Fratello Vip, trasmissione che proprio in questi giorni volge al termine e la vede timoniera decisa. A proposito, chi è il suo favorito? “Lo scorso anno avevo scommesso su Daniele Bossari. Stavolta non so cosa accadrà: sono curiosa anche io”. Lady Totti non vuole sbilanciarsi, ma confessa di aver tifato per un concorrente già eliminato: “Mi è dispiaciuto che sia uscito Alessandro Cecchi Paone: ha portato un po’ di cultura. C’è bisogno di concorrenti così”. Poi una domanda aut aut: Iene o Grande Fratello? “Dieci anni di Iene mi hanno formata. Il Grande Fratello però l’ho seguito dalla prima edizione. Andavo a scuola e sognavo di partecipare: poi però mi hanno presa al provino di Passaparola. Alla fine ci sono arrivata, da conduttrice”.

Silvia Toffanin, Cecchi Paone, Francesco Totti… Ilary si confessa

Si giunge sul versante amicizia e si casca sul suo speciale rapporto con Silvia Toffanin: “Siamo molto amiche ma purtroppo non ci vediamo quasi mai”. E sulle voci che sussurrano che abbia avuto un appoggio dalla moglie di Pier Silvio Berlusconi taglia corto: “Davanti alla telecamera ci sono io ed è la prova che non ho bisogno di aiuti. Le dico di più: se fosse vero, sarebbe triste”. Dall’amicizia all’amore, quello per il Capitano Francesco Totti. Famiglia simbolo italiana? “Sì, ma senza sforzi: quando c’è la voglia di stare insieme tutto viene in automatico. L’amore, alla fine, è una cosa semplice”. Anche qui è più volte giunto qualche bisbiglio sul presunto aiuto professionale che Ilary avrebbe tratto dalla relazione sentimentale. “Forse mi ha un po’ aiutata la curiosità che c’era intorno a noi – chiarisce la Blasi – Ma ripeto, quando sei in diretta non ci sono santi in paradiso che tengano”. Come riesce a far quadrare gli impegni, la presenza in famiglia e la carriera? “Con tanti incastri e una vita monotona: sveglia presto e la sera tutti a tavola insieme, sempre”

Grande Fratello Vip, Ilary stanca? Arriva la smentita dell’agenzia Notoria

Nelle ultime ore si è diffusa la voce che Ilary sarebbe piuttosto stanca del Grande Fratello Vip e che la prossima edizione potrebbe cambiare conduttrice. L’indiscrezione, che è presto rimbalzata sui siti online, ha però subito trovato smentita. Come riporta il Fatto Quotidiano.it, da Cologno Monzese non sono arrivate conferme di tale ‘spiffero’ e Notoria, agenzia che rappresenta Lady Totti, non ha avallato l’ipotesi di una pausa della conduttrice.