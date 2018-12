Grande Fratello Vip, Ilary Blasi sarebbe stanca: nuova conduttrice per il 2019

Ilary Blasi lascia il Grande Fratello Vip? Al suo posto potrebbe arrivare Barbara d’Urso

Il Grande Fratello Vip 2018 deve ancora finire che già si pensa all’edizione del 2019. Edizione che, stando alle recenti indiscrezioni, potrebbe subire un radicale cambiamento. A partire dalla conduttrice: potrebbe non esserci più Ilary Blasi. Secondo quanto scrive Tv Blog, la moglie di Totti sarebbe stanca del reality show dopo tre edizioni. Per questo potrebbe farsi da parte per concedersi una pausa lavorativa (il 2018 l’ha vista alla guida di ben quattro programmi televisivi). Al suo posto potrebbe arrivare Barbara d’Urso, che condurrebbe una versione inedita del format. Il cast di un eventuale GF Vip 2019 potrebbe essere formato da personaggi famosi e sconosciuti, in modo da dare nuova linfa vitale allo show. Andrà davvero così? In realtà è tutto da vedere. Qualche giorno fa si era infatti parlato di una probabile cancellazione della trasmissione dai palinsesti Mediaset. Al posto del Grande Fratello potrebbero arrivare “vecchie glorie” come La Fattoria o La Talpa.

Ascolti deludenti per il Grande Fratello Vip 2018

Di sicuro gli ascolti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip hanno spinto Mediaset a rivedere la propria programmazione. Quest’anno il programma non è mai andato oltre il 20% di share ed è stato puntualmente battuto dalla concorrenza di Rai Uno. Risultati deludenti rispetto alla prima e soprattutto alla seconda edizione, che resta ad oggi quella più seguita.

Ilary Blasi non confermata a Le Iene 2019

Intanto il settimanale Chi fa sapere che Ilary Blasi non rientrerà a Le Iene nei primi mesi del 2019. La trasmissione di Italia Uno anche per il prossimo anno resterà nelle mani di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.