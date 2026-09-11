Ilary Blasi vende la villa della madre, il maxi prezzo richiesto e i dettagli della casa vista in Unica.

Ilary Blasi non pensa solo al matrimonio con Bastian Muller e all’imminente inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che la vedrà di nuovo protagonista alla conduzione. La presentatrice romana si sta muovendo anche nel settore immobiliare e ha intenzione di fare cassa con la vendita della villa al Torrino, abitazione in cui viveva sua madre Daniela Serafini. Si tratta della proprietà che sorge accanto alla villa dell’Eur in cui tuttora dimora Ilary, ossia il nido d’amore condiviso per quasi due decenni con Francesco Totti.

Ilary Blasi vende la villa della madre al Torrino: prezzo da capogiro, chiesti oltre 3 milioni di euro

Il 13 settembre Ilary e Bastian diventeranno marito e moglie. Si sposeranno a Ravello, nella stupenda cornice di Villa Cimbrone. La cerimonia sarà blindatissima. Gli invitati, come si suol dire, saranno pochi ma buoni, vale a dire solo i parenti e gli amici stretti dei due sposi. Dopo quattro giorni, il 17 settembre, la conduttrice sarà al timone della prima puntata della nuova stagione del Grande Fratello Vip, impegno che non le consentirà di andare in luna di miele. Recupererà più avanti.

Intanto l’ex moglie di Totti sta cercando di vendere la villa in cui abitava la madre. Non una dimora qualsiasi, ma extra lusso. E infatti il prezzo non è dei più accessibili, per usare un eufemismo. Dagli annunci apparsi su alcuni portali immobiliari, si è saputo che la casa è valutata 3 milioni e 250 mila euro.

La villa è in vendita da un mese. Gli annunci sono ancora in rete, il che fa presupporre che nessuno abbia ancora concluso l’operazione. Non è chiaro se Blasi abbia deciso di fare a meno della proprietà per la questione relativa alla spartizione dei beni con l’ex marito.

Tutti i dettagli della villa al Torrino

La residenza ha una superficie di 330 metri quadrati. Al suo interno ci sono cinque camere da letto e altrettanti bagni, due cucine e tre grandi saloni; è provvista di un garage doppio con serrande elettriche e una lavanderia attrezzata. Dispone inoltre di un ampio giardino. L’annuncio di presentazione recita: “Nel cuore di un contesto residenziale esclusivo proponiamo in vendita un’imponente villa unifamiliare realizzata nel 2016 e progettata per offrire il massimo comfort abitativo attraverso ambienti raffinati, finiture di altissimo livello e una perfetta distribuzione degli spazi”.

A impreziosire gli interni ci sono il parquet Listone Giordano, gli infissi in pvc effetto legno con doppi vetri e zanzariere, le porte interne coordinate, le finestre a tutta altezza, le tende elettriche e i rivestimenti esterni in pietra naturale. Gli annunci sono stati pubblicati con 62 foto nelle quali è possibile visionare l’intero immobile che, qualcuno, potrà trovare familiare in quanto diverse scene di Unica, il docufilm Netflix con protagonista Ilary, sono state girate nella residenza ora in vendita.