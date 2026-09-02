Ilary Blasi e Bastian Muller, nozze sì ma niente vita insieme: i motivi, parla la conduttrice

Tutto pronto per il matrimonio dell’anno, quello che vedrà diventare moglie e marito Ilary Blasi e Bastian Muller. Il 13 settembre i due si sposeranno nella splendida cornice di Villa Cimbrone, a Ravello. Pochi invitati (amici stretti e parenti) e tanta voglia di riservatezza (l’evento sarà blindatissimo). Da quando si è saputo delle nozze, una delle domande più gettonate è stata: Bastian ora andrà a convivere con Ilary nella villa dell’Eur in cui la conduttrice ha vissuto per anni con l’ex marito Francesco Totti? A fare chiarezza sul tema ci ha pensato la diretta interessata in un’intervista rilasciata al settimanale Chi.

Ilary Blasi e Bastian Muller si sposano ma lui non andrà ad abitare nella casa di Francesco Totti

Ilary è stata di parola: aveva dichiarato che non appena sarebbe stato formalizzato il divorzio da Totti, avrebbe sposato l’amato Bastian. Ora ci siamo. Dopo le nozze, però, non andrà a vivere insieme all’imprenditore tedesco. La loro routine non cambierà. Ciò significa che i due continueranno a vedersi come hanno sempre fatto da quando si sono conosciuti, vale a dire solamente nel weekend: nella Capitale o in Germania.

“Non verrà a vivere a Roma perché ha un’azienda di famiglia in Germania – ha rivelato Blasi – Ci siamo organizzati bene, ci vediamo ogni weekend e devo dirti che mi piace. Lui viene a Roma, io una volta al mese vado in Germania. Ormai è diventata una routine: dal lunedì al giovedì sono con i miei figli e poi mi vedo con lui“. La conduttrice del Grande Fratello Vip ha aggiunto che quando va in terra teutonica si rilassa. Ha già trovato i suoi punti di riferimento tra ristoranti e locali. Ha inoltre sottolineato che dove dimora Muller ci sono molti italiani, affermando che sono meno impiccioni di quelli che risiedono nella Penisola

La decisione di sposarsi non è stata presa solo sulle ali dell’entusiasmo; è stata ponderata ed è nata grazie a quel che Bastian è riuscito a trasmetterle, cioè “sicurezza, protezione, serenità”. La conduttrice lo ha definito un “valore aggiunto” nella sua vita. Ha anche scherzato sul fatto che ha fatto da apripista ai fidanzati famosi tra le vip. In particolare, ha detto che dopo di lei anche Alessia Marcuzzi, Diletta Leotta e Chiara Ferragni si sono legate sentimentalmente a uomini stranieri. La prima fa coppia da qualche mese con Tiago Schietti (imprenditore brasiliano), la seconda è sposata con Loris Karius (calciatore tedesco) e la terza sta frequentando José Hernandez (manager colombiano).

Tornando alle nozze, come detto, gli invitati non saranno molti. Solo le persone che davvero contano per gli sposi. Non ci sarà naturalmente Francesco Totti. La rottura con Ilary è stata tutt’altro che soft. I due stanno ancora battagliando nelle aule di tribunale.