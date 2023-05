Ilary Blasi, un fan le dedica un gesto folle: la conduttrice è basita

Un fan ha deciso di farsi un tatuaggio folle dedicando un importante pezzo della sua stessa pelle a Ilary Blasi. Nelle scorse ore, la nota conduttrice romana ha rivelato via Instagram Stories che uno dei suoi follower più fedeli ha consapevolmente scelto di disegnarsi sul braccio la scritta “Ilary” in corsivo, che di fatto corrisponde all’autografo della conduttrice dell’Isola dei famosi.

La firma di Ilary Blasi Davide Quaranta (questo il nome del superfan) l’ha ottenuta a quanto pare partecipando ad una delle ultime registrazioni della trasmissione di Canale 5, ricominciata proprio poche settimane fa. Un traguardo talmente importante per l’impavido Davide da meritare un trattamento d’onore. Certo, il fan avrebbe anche potuto incorniciare semplicemente il cimelio (cosa che non è comunque esluso che farà!), ma è chiaro che il suo gesto non avrebbe avuto lo stesso valore (e, tra l’altro, forse Ilary Blasi non l’avrebbe notato e ripostato nelle Stories).

Alla luce di quanto fatto dal suo supporter, al di là di ripubblicare la Instagram Stories dov’era stata taggata, Ilary Blasi si è sentita in dovere di scrivere un messaggio con il quale ha manifestato tutto il suo comprensibile stupore. “Sei pazzo!” ha scritto Ilary, accompagnando la sua Stories con qualche cuoricino e l’emoji scioccata. Qui sotto potete recuperare il frutto del lavoro del tatuatore Valerio Serpetti.

Ilary Blasi e Bastian: un amore che va a gonfie vele

Nel frattempo, fra una registrazione della sua Isola dei Famosi e l’altra, Ilary Blasi si gode la sua nuova relazione amorosa, che a quanto pare procede a gonfie vele. Proprio pochi giorni fa, tra l’altro, Ilary Blasi ha avuto l’occasione di presentare il suo Bastian alla collega Vladimir Luxuria, fidata opinionista dell’Isola.

L’opinionista ha avuto l’occasione di conoscere l’impremditore durante la festa dei 40 del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, tenutasi nel noto locale LGBT Muccassassina. Poche ore dopo l’incontro, Luxuria si è sentita in dovere di informare i suoi follower riguardo a questa sua nuova conoscenza, della quale sembra essere pazza. “Ho avuto modo di conoscere una persona affabile e semplice” ha scritto Luxuria su Instagram.

Tra i vip che hanno particolarmente apprezzato Bastian anche Cristian Imparato, presente alla festa, che ha scherzosamente commentato: “Simpaticissimo…per non dire altro!”.