Tutto è pronto per la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”: lunedì 17 aprile la prima puntata del reality andrà in onda in prima serata su Canale 5 e i telespettatori potranno finalmente conoscere da vicino i nuovi naufraghi. Il nuovo cast è stato ufficializzato sulla copertina di “Tv sorrisi e canzoni” con la consueta foto d’inizio in cui si possono vedere tutti e 16 i concorrenti, insieme a Ilary Blasi e Alvin. A tal proposito, la conduttrice al timone del programma ha rilasciato un’intervista al giornale, dove ha svelato dettagli inediti di questa nuova edizione e ha parlato anche del rapporto con il collega.

Negli ultimi mesi si era molto mormorato di una lite tra i due, che avrebbe impedito il ritorno di Alvin nel suo ruolo di inviato. Questa fake news li aveva spronati a voler fare uno scherzo ai loro seguaci. Tuttavia, il gioco stava per trasformarsi in realtà:

Giravano voci che avessimo litigato. Quindi un giorno Alvin mi chiama e mi informa che avrebbe messo una cosa sui social per scherzo. Io però mi annoiavo e ho pubblicato su Instagram una storia dove mostravo il suo numero di telefono. Lui ci è rimasto male e stavamo per litigare sul serio!

Ilary e Alvin sono legati da un rapporto professionale e di amicizia che dura da di più di 20 anni, per questo ormai si conoscono alla perfezione. Sicuramente sono molto diversi: lui più preciso e permaloso, lei più “noncurante“. Proprio questa differenza, a volte, può aver infastidito lo speaker radiofonico. “Io adoro quando se la prende, è il momento che mi diverto di più. Però, chissà, magari quest’anno mi sorprende e non si arrabbia”, ha detto la conduttrice.

Ma come sarà strutturata questa 17esima edizione de “L’Isola dei Famosi”? Ecco cosa ha rivelato Ilary su quello che il pubblico deve aspettarsi:

Ci saranno tre tribù composte una da soli uomini, l’altra da tutte donne e la terza da coppie. Ma non sappiamo altro sulle dinamiche del gioco, navighiamo a vista. Vediamo cosa accadrà una volta sbarcati in Honduras.

Dunque, i concorrenti saranno inizialmente suddivisi in tre gruppi. Ma, come anticipato da Ilary, tutto potrebbe cambiare molto rapidamente. In ogni caso, la showgirl romana sembra essere molto entusiasta dal cast di quest’anno, che sta pian piano conoscendo, attraverso incontri dal vivo o su zoom. “Mi piace che ci siano caratteri forti e diversi. I ‘normotipo’ non li ho mai amati, ma sulla carta non sembra ce ne siano”, ha poi aggiunto. Una cosa certa è che la 41enne sarà imparziale e redarguirà chiunque se lo meriti, senza fare distinzioni di popolarità o di età. Anche per questo, non vuole farsi aspettative e aspetta di vederli in azione prima di poter farsi un’idea ben chiara a precisa.

Quest’anno ci sarà anche una new entry: Enrico Papi nel ruolo di opinionista, che ha sostituito Nicola Savino, passato a “Tv8”. Lui e Vladimir Luxuria avranno il compito di commentare e valutare le gesta dei naufraghi, cercando di animare la puntata e le dinamiche infra settimanali. “Devo prendere ancora confidenza con Enrico”, ha confessato Ilary. Nonostante debbano ancora conoscersi bene, l’ex letterina ha dichiarato di ammirare molto il modo di fare televisione di Papi, soprattutto per come cerca sempre di scavare nel profondo degli altri, elemento fondamentale per il ruolo che deve ricoprire.

“L’Isola dei Famosi” è sicuramente uno dei reality più duri: oltre alla lontananza dai loro cari, i naufraghi devono affrontare prove di resistenza, problemi climatici, insetti e animali sospetti e, soprattutto, la fame. La Blasi ha confessato che sarebbe proprio l’assenza di cibo la cosa che la metterebbe più a dura prova se mai dovesse sbarcare in Honduras come concorrente: “Avrei paura degli attacchi di fame. Mi brucia lo stomanco se non mangio. Il resto posso sopportarlo”.

Insomma, Ilary non vede l’ora di tornare in studio a fare ciò che ama di più. Si tratta del suo ritorno in televisione dopo il divorzio con Francesco Totti, che occupa le prime pagine delle cronache rosa dalla scorsa estate. Il lavoro per lei è proprio la sua “isola felice”, che le ha donato sempre un grande senso di libertà e di distacco dalla realtà, aldilà di qualsiasi problema fosse presente nella realtà. Dunque, Ilary è al settimo cielo di poter tornare in quest’ambiente di festa e rivestire i panni di conduttrice da lunedì 17 aprile.