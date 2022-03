Ilary Blasi, stoccate a Signorini? Parla Alfonso, replica da applausi

“Da opinionista alla conduzione è un attimo: io lo so bene”. Così aveva chiosato Ilary Blasi nel corso della prima puntata de L’Isola dei Famosi 2022. Nessuna menzione ad un nome specifico, ma in tantissimi hanno letto la battuta considerandola una frecciatina ad Alfonso Signorini, colui che ha raccolto, proprio dalla moglie di Totti, il testimone alla guida del Grande Fratello Vip. Il giornalista, infatti, dopo anni trascorsi in tv nel ruolo di opinionista, è stato “promosso” al timone del reality più spiato d’Italia (tra l’altro raccogliendo ascolti entusiasmanti tanto che dopo aver condotto 3 edizioni del programma di Canale Cinque già è stato riconfermato per la quarta).

Nell’ultimo numero di Chi, Signorini (che dirige il settimanale del gruppo Mondadori) ha risposto a quanto esternato dalla collega Blasi, dopo che una lettrice gli ha fatto notare quanto dichiarato dalla stessa Ilary. Dunque? Come ha reagito il demiurgo del GF Vip? Se l’è presa? Essendo persona dotata di autoironia, assolutamente no. Il giornalista anzi ha offerto una replica da applausi, raccontando di non essersi sentito minimamente offeso e che, mentre la vicenda esplodeva sui social, lui e la conduttrice romana stavano conversando goliardicamente in chat.

“Io e Ilary ci conosciamo da anni e, mi creda, non vedo in lei né malizia né cattiveria”, ha sottolineato Signorini che è poi passato a commentare un’altra frase della Blasi, la quale, ospite nel corso dell’ultima puntata del GF Vip 6, consigliò al collega di “sparire dai radar”. “Al GF – ha proseguito il giornalista – mi ha consigliato quello che io stesso avevo deciso da un pezzo: sparire. Per sei mesi sono entrato nelle vostre case per due volte la settimana con uno spettacolo di quattro ore in prima serata. Il rischio di sovraesposizione è stato altissimo”.

Spazio quindi alla battuta relativa al salto da opinionista a conduttore: “Riguardo all’osservazione fatta alla prima puntata dell’Isola, l’ho trovata pertinente”. Quindi, Signorini, non solo non se l’è legata al dito l’esternazione, ma addirittura la avalla. E infatti ha aggiunto: “Se una persona ha passione e capacità può fare l’opinionista, il conduttore, il cantante o l’attore. Insomma, può fare quel che vuole”.

Mentre le parole della Blasi venivano commentate sui social a più non posso, Signorini se la spassava al telefono proprio con Ilary. “Io e Ilary, proprio mentre si scriveva di tutto a riguardo ci facevano al telefono delle grasse risate”, ha concluso il numero uno del GF Vip.

Alfonso Signorini e Ilary Blasi accomunati dagli ascolti tv

Il direttore di Chi e la moglie di Totti sono, per il momento, accomunati anche dagli ascolti tv. L’Isola dei Famosi, nelle prime tre puntate, ha raccolto dati molto simili a quelli ottenuti dal GF Vip. L’unico passo falso è giunto nel secondo appuntamento, quando la Blasi e la sua squadra di lavoro hanno visto lo share andare a picco. Ma c’è una spiegazione: quella sera Rai Uno ha trasmesso la partita della Nazionale Azzurra di calcio (quella della disfatta clamorosa contro la Macedonia del Nord) che ha intercettato oltre 9 milioni di spettatori. Già dallo scorso lunedì, i dati sono tornati ad essere più che buoni.