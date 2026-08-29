Ilary Blasi sposa Bastian Muller, svelata la vera età di lui: non è quella che tutti pensavano

Tutto vero, Ilary Blasi e Bastian Muller a breve diventeranno marito e moglie. Nelle ultime settimane si è parlato a più non posso del matrimonio. Inizialmente è stato riferito che la coppia si sarebbe sposata il 13 settembre. Poi si è fatta largo la voce che i fiori d’arancio sarebbero arrivati nel 2027. Nelle scorse ore sono infine apparse le pubblicazioni in cui le nozze sono state ufficializzate per il 13 settembre. Si terranno a Ravello, in Costiera Amalfitana, nella splendida cornice di Villa Cimbrone. Tra l’altro è emerso un curioso dettaglio dalle pubblicazioni matrimoniali: si è scoperto che l’imprenditore tedesco non ha l’età che tutti pensavano che avesse.

Ilary Blasi, il futuro marito Bastian Muller ha 40 anni e non 39

Da quando Bastian si è legato sentimentalmente a Ilary Blasi, tutte le testate giornalistiche italiane hanno sempre scritto che l’imprenditore è nato nel 1987. E infatti si credeva che avesse 39 anni, sei in meno della conduttrice del Grande Fratello Vip, che è classe 1981. Dal documento ufficiale delle pubblicazioni si è invece appreso che l’uomo teutonico ha un anno in più: non è venuto alla luce l’11 marzo del 1987, bensì l’11 marzo del 1986. Ciò significa che attualmente ha 40 anni tondi tondi.

Matrimonio blindato con pochi invitati. E niente luna di miele per ‘colpa’ del Grande Fratello Vip

Per quanto riguarda il matrimonio ormai imminente, il giornalista Gabriele Parpiglia ha riferito sulle colonne del Quotidiano Nazionale che non sarà un evento con centinaia di persone. Ilary e Bastian avrebbero invitato solamente i parenti e gli amici più stretti. Inoltre sembra che abbiano chiesto estrema riservatezza a tutti, in quanto vorrebbero vivere le nozze il più possibile lontani dai riflettori mediatici. Non sarà presente naturalmente Francesco Totti, oggi felice al fianco di Noemi Bocchi. Con l’ex moglie non ha più alcun tipo di rapporto. Tra loro è in corso una battaglia sul fronte legale.

Un’altra nota di colore riguarda la mancata luna di miele. Motivo? Perché Blasi, quattro giorni dopo essersi sposata, sarà impegnata nella conduzione del Grande Fratello Vip che, salvo colpi di scena, aprirà i battenti il 17 settembre.