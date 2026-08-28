Ilary Blasi e Bastian Muller, ecco le pubblicazioni del matrimonio: data, invitati e la scelta su Totti

Ennesimo colpo di scena sulle nozze di Ilary Blasi e Bastian Muller. Pochi giorni fa tutte le testate nazionali hanno riferito che il matrimonio sarebbe stato celebrato il 13 settembre a Ravello, nella splendida cornice di Villa Cimbrone. A distanza di pochi giorni, Gabriele Parpiglia aveva spiegato che non erano state diffuse le pubblicazioni dell’evento e che nessuno degli amici stretti dell’ex moglie di Francesco Totti aveva ricevuto l’invito. Inoltre, il giornalista sostenne che Ilary probabilmente se la stava ridendo nel vedere il can can mediatico scatenatosi su di lei. E ancora, Parpiglia aveva ipotizzato che i fiori d’arancio sarebbero arrivati nel 2027, sottolineando che Blasi a settembre sarebbe stata impegnatissima con il Grande Fratello Vip. Quindi? Quindi il matrimonio si svolgerà il 13 settembre, come inizialmente era stato riferito. Nella giornata di ieri sono apparse le pubblicazioni.

Ilary Blasi e Bastian Muller: ecco le pubblicazioni del matrimonio

“Ieri, a sorpresa, sono arrivate le pubblicazioni. E sempre ieri sono partiti quei pochi inviti alle persone care. Alle amiche più strette, ai parenti, a coloro che Ilary Blasi si porta dietro da prima della televisione, da prima di tutto. Niente mailing list, niente save the date girati nelle chat. Un cerchio ristretto, scelto uno per uno”. Lo scrive Parpiglia, in un articolo sul Quotidiano Nazionale. Il giornalista, che aveva creduto che il matrimonio slittasse al 2027, conferma invece ora che le nozze sono imminenti.

Gli invitati alle nozze: Francesco Totti assente

Tra gli invitati ci saranno naturalmente anche i familiari dello sposo e alcuni suoi amici. Non sarà invece presente Francesco Totti. Non una sorpresa visto che dopo la separazione i due ex coniugi hanno cominciato una battaglia legale senza esclusione di colpi. Sarebbe fantascienza una sua apparizione all’evento.

Nozze blindatissime

Parpiglia ha inoltre reso noto che sarà un matrimonio blindatissimo. I due neo sposi hanno chiesto riservatezza assoluta alle persone che vi parteciperanno. Chi si aspettava una festa con telecamere al seguito e annunci social tripudianti è rimasto deluso. Ilary e Bastian hanno intenzione di sposarsi nel totale riserbo, lontani da occhi indiscreti. Altra curiosità riguarda la luna di miele: non sarà organizzata per il semplice motivo che Blasi, dopo soli quattro giorni dalle nozze, sarà impegnata nella puntata d’esordio della nuova stagione del Grande Fratello Vip.