Ilary Blasi e Bastian Muller, ‘nozze fantasma’: nessuno ha ricevuto l’invito, parla l’agente della conduttrice

Ilary Blasi e Bastian Muller si sposano il 13 settembre a Ravello, nella splendida cornice di Villa Cimbrone: nei giorni scorsi la notizia del matrimonio della conduttrice romana e dell’imprenditore tedesco è stata data per certa da tutte le testate più importanti d’Italia. E infatti è stata anche annunciata la data dell’evento. I diretti interessati, però, non hanno mai confermato quanto trapelato sui media. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha indagato sulla vicenda, cercando di capire se l’evento nuziale sia davvero stato organizzato oppure se tutti abbiano preso una cantonata. E quello che è emerso è alquanto curioso: sembra che il matrimonio non ci sarà, almeno a settembre. Più avanti chissà…

Niente matrimonio a settembre per Ilary Blasi e Bastian Muller? Parla l’agente della conduttrice

Parpiglia, in un articolo scritto sul Quotidiano Nazionale, ha rivelato di essere entrato in contatto con fonti primarie che conoscono bene Ilary Blasi. In particolare, il giornalista ha riferito che nessuna persona della cerchia stretta della conduttrice e dell’imprenditore ha ricevuto gli inviti per partecipare al matrimonio. Un fatto che, se confermato, proverebbe che le nozze non sono state organizzate.

Tra l’altro, Parpiglia ha spiegato di aver parlato con Graziella Lopedota, ossia l’agente di Ilary, “la sua ombra”, sia per quanto riguarda il lavoro sia per quanto riguarda la vita privata. Lopedota, va da sé, è una di quelle persone che, qualora Blasi si sposi, sarà presente alle nozze. Ma per ora non le è stato recapitato alcun invito, secondo quanto riferito da Parpiglia che ha anche contattato alcune amiche intime della conduttrice: “Anche loro senza invito. Anche loro che, alla nostra domanda, hanno risposto con la stessa identica frase: non ne so niente”.

Il giornalista ha così provato a chiedere direttamente all’ex moglie di Francesco Totti delucidazioni sulla vicenda, ossia se il tanto chiacchierato matrimonio si farà a settembre oppure no. E che cosa ha risposto Blasi? “Ci ha fatto sapere di non credere ai rumors. E l’ha fatto sorridendo, che poi è il suo modo di dire le cose da sempre. Chi la conosce sa leggere quel sorriso. Quando una notizia su di lei è vera, Ilary tace e lascia fare. Quando non lo è, si diverte. In questi giorni si sta divertendo parecchio”.

Il mistero delle pubblicazioni e l’impegno con il Grande Fratello Vip

Parpiglia ha anche ricordato che per sposarsi civilmente in Italia servono le pubblicazioni di matrimonio che vanno richieste al Comune, restando affisse all’albo per otto giorni consecutivi. Dopo questo passaggio burocratico ci si può sposare. Il fatto è che ad oggi di tali pubblicazioni non c’è traccia. Da nessuna parte sono comparsi i nomi di Ilary e Bastian. In realtà mancano più di otto giorni al 13 settembre e ci sarebbe ancora tempo.

“Ma se così fosse – ragiona Parpiglia – le pubblicazioni sarebbero state il primo gesto, non l’ultimo. E invece sono l’unica cosa che manca all’appello. A meno che a Ravello non si celebri un rito simbolico, e il sì vero venga firmato altrove, a Roma, in un ufficio, in silenzio, senza fotografi e senza clamore. Una scelta molto da Ilary. E sarebbe anche il modo più elegante per far scrivere a tutti la data sbagliata”.

Infine il giornalista ha posto l’attenzione su un altro dettaglio non da poco. Ilary è stata confermata alla conduzione del Grande Fratello Vip. Il reality inizierà a essere trasmesso da settembre. Il che significa che dalla prossima settimana Blasi sarà impegnatissima a preparare il programma, la cui macchina organizzativa è imponente. In altre parole, sposarsi nel bel mezzo di un progetto professionale così grande è qualcosa di possibile, ma certamente improbabile.

Dunque? A questo punto le alternative sono due: Ilary Blasi non si sposerà a settembre e, quando ha cominciato a leggere sui media la data del suo matrimonio, piuttosto che smentirla, ha lasciato fare, sghignazzando in privato. La seconda ipotesi è che in realtà le nozze verranno celebrate e che gli invitati abbiano ricevuto istruzioni per depistare giornalisti e curiosi. Il 13 settembre non è lontano. Quel giorno si capirà chi ha mentito.