Ilary Blasi e Bastian Muller sposi il 13 settembre: clausola di riservatezza violata e niente luna di miele

Pochi giorni fa è trapelata la notizia della location in cui Ilary Blasi e Bastian Muller si sposeranno, vale a dire nell’incantevole Villa Cimbrone, struttura extra lusso incastonata nella Costiera Amalfitana. Era inoltre emerso che il matrimonio, con rito civile, sarebbe stato celebrato a settembre. Non era però stata specificata la data esatta. L’agenzia AGI, ora, riferisce che la conduttrice romana e l’imprenditore tedesco convoleranno a nozze domenica 13 settembre. I due futuri neosposi, però, dopo il fatidico “Sì”, non dovrebbero concedersi alcuna luna di miele. Il motivo è presto detto: Ilary, subito dopo i festeggiamenti, dovrà dedicarsi alla conduzione della nuova stagione del Grande Fratello Vip. Il viaggio di nozze, quindi, sarà probabilmente fatto più avanti, quando gli impegni di entrambi lo permetteranno.

Ilary Blasi si sposa il 13 settembre con Bastian Muller

L’AGI rende noto anche che la cerimonia sarà blindata. Bastian e Ilary non vorrebbero occhi indiscreti puntati su di loro, tantomeno ficcanaso che vadano ad alimentare ulteriormente il già notevole trambusto mediatico sull’evento. Inoltre l’agenzia ha sottolineato che la data delle nozze era stata tenuta rigorosamente riservata, con precise clausole di riservatezza degli addetti ai lavori. Tuttavia è emersa.

Resta invece da capire dove verrà pronunciato il fatidico “sì”. Su tale questione, per ora, non è emerso alcun dettaglio. Il rito civile potrebbe essere officiato davanti all’ufficiale di stato civile del Comune di Ravello, ma non è escluso che il matrimonio possa essere celebrato da un’altra parte. Magari al Comune di Roma. Però, attualmente, sulla pagina web istituzionale in cui compaiono le pubblicazioni di matrimonio, non c’è traccia di quelle di Muller e Blasi.

Gli invitati vip

Alle nozze sono naturalmente stati invitati i familiari dei due futuri sposi. Ci sarà anche la ‘componente vip’. Sono diversi i volti di Mediaset attesi all’evento. Alcuni invitati alloggeranno a Villa Cimbrone, altri dormiranno nelle camere già prenotate di alcuni alberghi della zona. Sono state riservate camere in diversi alberghi del centro storico. Una parte della comitiva tedesca (familiari e amici dello sposo) soggiornerà in una delle più rinomate strutture del centro cittadino, non distante da Villa Cimbrone.