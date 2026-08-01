Ilary Blasi sposa Bastian Muller a Villa Cimbrone, quanto costa una camera: i dettagli delle nozze

Ilary Blasi e Bastian Muller pronunceranno il fatidico “sì” il prossimo settembre, nella strepitosa cornice di Villa Cimbrone. L’hotel 5 stelle extra lusso sorge a Ravello, perla della Costiera Amalfitana situata a 365 metri sopra il Mar Tirreno. A rivelare i dettagli delle nozze è stata l’AGI, che ha spiegato che la conduttrice romana, dopo aver chiuso la pratica di divorzio da Francesco Totti lo scorso luglio, ha subito fissato il matrimonio con l’imprenditore tedesco. Non è ancora stato reso noto il giorno esatto in cui avverranno i festeggiamenti, ma sembra certo che saranno appunto a settembre.

Ilary Blasi e Bastian Muller sposi a Villa Cimbrone: quanto costa una camera

Ilary e Bastian sono già stati a Villa Cimbrone. In particolare, hanno fatto tappa nella struttura lo scorso ottobre quando sono rimasti estasiati dalla location, tanto da sceglierla per le loro nozze. Sempre l’AGI ha reso noto che sono anche già state prenotate camere di altri alberghi della zona per gli ospiti. Per quanto riguarda Villa Cimbrone, è una chicca della Costiera Amalfitana. Essendo un posto esclusivo, non è per nulla economico. Basti pensare che se si volesse trascorrere una notte a fine settembre nell’hotel, per le camere ‘base’ si devono sborsare circa mille euro, per una suite più del doppio. All’inizio di settembre, essendo ancora alta stagione, i prezzi salgono ancor più.

Divorzio e matrimonio bis: Ilary Blasi va di fretta

Sono mesi che si mormora del matrimonio. Anche perché Ilary non ha nascosto di aver ricevuto la proposta dal suo ‘cavaliere tenebroso’ tedesco mesi fa, a Parigi. Ha però dovuto attendere che la vicenda relativa al divorzio con Totti si concludesse definitivamente prima di risposarsi. Ora che le questioni burocratiche sono state risolte, tutto è pronto per il fatidico “sì”.

Bastian proviene da una famiglia di imprenditori ed è originario di Francoforte. Non fa parte del mondo dello spettacolo e non ne è assolutamente attratto. Da quando fa coppia con la conduttrice, non ha mai rilasciato un’intervista e non ha mai accettato un’ospitata in tv. Pubblicamente non ha mai concesso dichiarazioni. E infatti nessuno ha mai udito la sua voce. E il fatto che sia totalmente estraneo allo showbiz è uno dei fattori che hanno maggiormente stregato Blasi.