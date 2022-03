La conduttrice capitolina replica alla collega e non promette che con il marito non ci sia una crisi in corso

Ilary Blasi, messa alle strette, ha in qualche modo lasciato intendere che con Francesco Totti, alla fine, qualcosa di spigoloso c’è o c’è stato. In una lunga e curiosa intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, la conduttrice romana ha parlato ampiamente del suo privato ed ha anche risposto in modo velenoso a Simona Ventura che, quando scoppiò il gossip relativo alla separazione (poi smentita) con “Er Pupone”, in modo alquanto strambo, diede dei consigli non richiesti alla timoniera de L’Isola dei Famosi, dicendole di tutelare i figli. Dichiarazioni che furono criticatissime in quanto nessuno le richiese e soprattutto perché sia Totti sia la Blasi non avevano confermato neppure che fossero in crisi. Per di più la Ventura non condivide un’amicizia profonda con Ilary da giustificare una simile intromissione. E infatti risultò fuori luogo.

Quando nel corso dell’intervista le è stato fatto notare che Super Simo le ha mostrato, in maniera strana, solidarietà, la Blasi l’ha strapazzata con una battuta che è stata tutta un programma: “Sì, è vero, come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh”. Insomma, pure a lei la sortita della Tigre di Chivasso è suonata assai stonata.

Ilary Blasi svia sulla promessa che con Totti non ci sia una crisi

Inevitabile che nel corso della chiacchierata con la testata diretta da Marco Travaglio si toccasse l’argomento separazione. A proposito delle voci di rottura… “Ho cercato di capire il perché stava accadendo”, indiscrezioni circolare circa l’addio sentimentale. Quindi ha aggiunto: “Mi domando perché questo ragazzo (Totti, ndr) così amato, ogni tanto viene dipinto come fedifrago, fijo de ‘na mign…ta, traditore”. Forse Francesco è stato ingenuo? “Sì, ma che c’entra?”. Può darsi che si fidi delle persone sbagliate. “Quello sicuro”, la chiosa di Ilary.

Eppure qualcosa sfugge. Quando le è stato chiesto di promettere che lei e l’ex capitano giallorosso non sono in crisi e stanno ancora insieme, la risposta giunta non è stata un sì. Anzi, è stata tutto un dribbling per sviare la domanda diretta: “Sono cresciuta con una massima… Di certo c’è solo la morte, per il resto non si può mai sapere. Le corna si dicono o si tacciono? Dipende dal finale che si vuole dare a una storia”.

Ilary Blasi: “I miei figli mi gurdano in tv? No, non mi filano di pezza”

Si è poi passati al capitolo professionale con la Blasi che ha ricordato con particolare trasporto gli ultimi anni trascorsi alla guida de “Le Iene”. Con Teo Mammuccari e la Gialappa’s si era creato un clima simpatico e gaudente: “Ridevamo proprio. Se c’erano i servizi lunghi andavamo dai Gialappi, scherzavamo, e quando tornava la diretta era complicato trovare la giusta serietà. Magari dovevamo mandare un blocco sulla guerra…”.

E i suoi figli? La guardano in tv oppure no? “No, non mi si filano di pezza. Forse un pochino la femmina, la mezzana. Il maschio no. E non commentano mai: torno a casa e non chiedono nulla”. Infine ha confidato che un giorno le piacerebbe approdare al cinema. Chissà, prima o poi…