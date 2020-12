Ilary Blasi sfotte Barbara d’Urso: che cosa ha detto la moglie di Totti

Ilary Blasi è tornata a condurre. In attesa di sbarcare all’Isola dei Famosi in primavera la moglie di Francesco Totti ha lanciato sul suo account Instagram il format Fashion or Trashion dove commenta i look dei personaggi famosi con l’aiuto di alcuni esperti di moda e stile. Nell’ultima puntata – che potete vedere più in basso – Ilary non ha esitato a criticare gli outfit di Barbarella. Non solo: ha lanciato nei confronti della d’Urso delle vere e proprie frecciatine.

Prima di mostrare gli scatti delle mise di Carmelita Ilary Blasi ha dichiarato ai suoi opinionisti con il sorriso sulle labbra: “Ragazzi vi voglio senza filtri perché ne abbiamo già tanti in queste foto”. Un chiaro riferimento al presunto uso e abuso di filtri che Barbara d’Urso farebbe sui suoi social network. Ma non è finita qui. Ilary ha poi aggiunto: “Da lei non possiamo salvarci perché invade tutti i giorni le nostre case con le sue trasmissioni”.

Frecciatine simpatiche o vere e proprie stoccate nei confronti della collega 62enne? Molti follower hanno captato un certo livore visto che mentre Barbara d’Urso è onnipresente sul piccolo schermo con ben tre programmi tv Ilary Blasi è praticamente ferma da un anno. Dopo il flop di Eurogames non ci sono state altre opportunità lavorative per l’ex Letterina di Passaparola. Gli ultimi rumors la vedono in pole position per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi ma non c’è ancora nulla di certo.

Non è escluso infatti che l‘Isola dei Famosi venga rinviata da Mediaser a data da destinarsi per via del Coronavirus. Già lo scorso anno Ilary Blasi era pronta a presentare il reality show al posto di Alessia Marcuzzi ma poi l’azienda ha preferito allungare la quarta edizione del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini.

Nel 2018 avevano destato perplessità le dichiarazioni di Barbara d’Urso sulla conduzione di Ilary Blasi al Grande Fratello Vip. Secondo la presentatrice napoletana la moglie di Totti sarebbe stata poco severa nei confronti di alcuni concorrenti per via dei loro comportamenti indisciplinati.

In una successiva intervista, però, la d’Urso ha chiarito che l’atteggiamento di Ilary è stato impeccabile. Come reagirà ora la d’Urso davanti a questo attacco di Ilary?