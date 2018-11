Ilary Blasi senza parrucca: le foto diventano virali sul web

Il look di Ilary Blasi al Grande Fratello Vip ha fatto molto discutere quest’anno. Il pubblico, a tal proposito, è sempre apparso diviso fin dalla prima puntata. C’è chi, per esempio, considera geniale l’idea della conduttrice di indossare una parrucca dal taglio diverso ad ogni diretta e chi, invece, non ha amato particolarmente questa sua scelta. La curiosità dei telespettatori sull’argomento è aumentata così tanto che, proprio di recente, sono addirittura diventate virali alcune foto di Ilary (senza parrucca), scattate ad una lezione di pilates e poi condivise sul web.

Ilary Blasi paparazzata senza trucco e senza parrucca: il look acqua e sapone della conduttrice lontano dagli studi televisivi

Forse con l’intenzione di appagare le curiosità dei propri lettori, allora, il settimanale Oggi ha pubblicato nel suo ultimo numero alcune foto di Ilary Blasi. La conduttrice, paparazzata mentre fa shopping in compagnia della figlia piccola, appare senza trucco e, ovviamente, senza parrucca. Un look acqua e sapone, semplice e casual, dove a fare da padrone sono le scarpe da ginnastica, una treccia e poi una coda improvvisata e una abbigliamento comodo. Ilary Blasi, però, appare sempre bella e sempre in una forma smagliante.

Ilary Blasi diventa mora: l’ultimo look sfoggiato al Grande Fratello Vip

In una delle ultime puntate del Grande Fratello Vip Ilary Blasi ha deciso di stravolgere completamente il suo look, trasformandosi da bionda a mora (le foto). Una decisione drastica che, comunque, ha divertito molto la moglie di Francesco Totti. L’entusiasmo con cui sperimenta e si mette in gioco, inoltre, ci suggerisce che le sorprese non sono ancora finite. Come ci stupirà la prossima volta Ilary? Punterà di nuovo sull’effetto sorpresa? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare le prossime puntate.