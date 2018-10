Ilary Blasi scontro con Corona: volano accuse alla conduttrice a Mattino 5

Ilary Blasi scontro con Corona al Grande Fratello Vip: gli opinionisti di Mattino 5 criticano la conduttrice

Molti l’hanno definito uno scontro tra titani quello tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip, durante la diretta speciale del 25 ottobre. Il pubblico è letteralmente diviso a metà: c’è chi sta dalla parte della conduttrice e chi appoggia l’ex re dei paparazzi. Ma ecco che a Mattino 5, la maggior parte degli opinionisti non riescono a trattenere le critiche nei confronti di Ilary. Infatti, molti sono convinti del fatto che la Blasi non avrebbe mai dovuto iniziare questo scontro e rivangare un fatto accaduto anni fa. C’è anche chi dice che al suo posto non l’avrebbe fatto, in quanto molti neppure ricordavano quanto era accaduto ben 13 anni fa. Anche sui social c’è chi non ha per nulla apprezzato l’intervento di Ilary. In particolare, la conduttrice viene attualmente accusata di aver abbassato il microfono di Corona, non dandogli la possibilità di replicare. A Mattino 5, Marco Ferri si dice convinto del fatto che quando una persona lancia l’ascia di guerra deve permettere al rivale di rispondere.

Ilary Blasi scontro con Fabrizio Corona: il pubblico diviso a metà

Ilary Blasi finisce nel mirino di una parte del pubblico. “Bruttissima questa cosa, chi non sapeva adesso sa”, rivelano gli opinionisti a Mattino 5. Nessuno si sarebbe mai aspettato di assistere a uno scontro del genere. Sui social c’è chi applaude la conduttrice per aver trattato in questo modo Corona, ma c’è anche chi ora la definisce una “cafona“. A detta di molti, Ilary avrebbe così mandato un messaggio sbagliato al pubblico. Il pubblico è, dunque, diviso a metà! Nonostante ciò, dopo la diretta di ieri sera, sono sempre più forti le accuse che vengono rivolte proprio a Ilary. La Blasi avrebbe sbagliato a non dare il diritto di risposta a Fabrizio, in quanto quest’ultimo sarebbe stato provocato. Questo è ciò che pensano in molti, soprattutto dopo aver visto la conduttrice chiudere il collegamento con Corona senza permettergli di dire la sua.

Fabrizio Corona furioso con Ilary Blasi: la reazione dopo lo scontro in diretta

Corona è un personaggio ormai molto conosciuto per i suoi modi di fare, a stupire i telespettatori è stata proprio Ilary. Al timone del noto reality, a detta di molti, non avrebbe dovuto portare avanti un simile scontro. Ora Fabrizio è particolarmente arrabbiato con la Blasi, tanto che su Instagram le ha subito mandato un messaggio.