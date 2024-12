Ilary Blasi sbarca su TikTok con autoironia: il video virale è epico

Ilary Blasi è sbarcata anche su TikTok e lo ha fatto a modo suo: con tanta ironia e senza prendersi troppo sul serio, diventando virale già nel primo giorno. La conduttrice romana è da tempo un volto seguitissimo su Instagram, dove cerca di coinvolgere i suoi 2,3 milioni di followers nella sua vita: dai viaggi alle esperienze lavorative, fino momenti di quotidianità con i suoi figli, il compagno Bastian Muller e le persone a lei più care, come le sorelle e le amiche. Adesso, è pronta a portare la sua travolgente simpatia anche nel social più seguito dai giovani, ovvero TikTok.

Nel corso degli anni, Ilary ha saputo farsi spazio nel panorama televisivo grazie alla sua irresistibile leggerezza. Durante la sua carriera, la conduttrice romana ha abbandonato i cliché di serietà e perfezione che spesso caratterizzano i personaggi televisivi, riuscendo a distinguersi e a diventare davvero una figura “unica” nel mondo dello spettacolo. Tra l’altro, questa parola, che la rappresenta da sempre, rimanda alla famosa maglietta che Francesco Totti le aveva dedicato quando si erano appena fidanzati ed è diventata anche il titolo del suo fortunato docufilm su Netflix, “Unica”.

E unico è stato anche il suo primo video su TikTok. Con un maglione marrone a collo alto, i capelli sciolti e un trucco semplice, la Blasi, con la sua solita naturalezza, è uscita da una porta e ha esordito dicendo: “Io lo so che voi mi cercate perché volete che vi dica qualcosa. Ok, da oggi sono su TikTok. Voi direte ‘sti ca**i’ e avete ragione”. Dopodiché, ha continuato scherzando: “Allora, io non sono capace a usarlo quindi aiutatemi voi e scrivetemi cosa volete vedere. Vi posso far vedere cose zozze, cose simpatiche… non lo so, scrivete”.

Inoltre, la didascalia del video non è passata inosservata. Sotto la clip, infatti, spunta la frase: “Niente balletti (e niente cose zozze)”. Una vera e propria ventata di originalità in un mare di contenuti che spesso mostrano esattamente ciò che lei, con leggerezza, ha scherzosamente promesso di evitare. Nel giro di poche ore, il suo TikTok ha superato le 400mila visualizzazioni e raccolto oltre 800 commenti, con tantissimi utenti che hanno invocato a gran voce il suo ritorno in televisione. Ovviamente, il profilo ha ottenuto immediatamente la spunta blu, confermandolo ufficialmente come quello della vera Ilary Blasi.

Chissà quali altri contenuti ci regalerà Ilary e se chiederà consiglio a sua figlia Chanel Totti, che su TikTok è già una veterana. Nel frattempo, a gennaio, il pubblico avrà l’occasione di conoscerla ancora meglio grazie alla sua nuova serie Netflix, intitolata “Ilary”.