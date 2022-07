Ilary Blasi, “sarebbe Antonino Spinalbese il mister X dei messaggi segreti”

Altra voce rumorosissima sulla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, Antonino Spinalbese, noto alla cronaca rosa del Bel Paese per la relazione avuta con Belen Rodriguez (con la modella ha avuto una figlia, Luna Marì, che ha compiuto un anno ieri), avrebbe mandato dei messaggi piccanti e pieni di complimenti alla conduttrice de L’Isola dei Famosi. E sarebbero proprio questi sms ad essere stati scoperti da Totti.

Il gossip su Antonino e Ilary

Ma si proceda con ordine. Dopo l’annuncio della fine della love story tra Ilary e l’ex capitano giallorosso, alcuni ben informati hanno rivelato che Totti avrebbe scoperto sul cellulare della Blasi dei “messaggi sospetti”. Ebbene, Il CorSera sostiene che quelle missive virtuali siano state digitate da Spinalbese.

Così il Corriere della Sera: “Il misterioso uomo che mandava i messaggini compromettenti a Ilary, poi scoperti da Francesco sul cellulare della moglie, sarebbe Antonino Spinalbese (peraltro all’epoca fidanzato), hair stylist milanese, modello e influencer, ex di Belen Rodriguez, da cui un anno fa ha avuto la piccola Luna Marì”.

The Pipol Gossip aggiunge che nell’ultimo anno tra Belen e Ilary non è corso buon sangue nonostante pubblicamente non sia mai trapelato nulla. Nel frattempo Spinalbese si appresta a fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip (è dato per certo nel cast della settima edizione del reality show in partenza a settembre). E c’è sa scommettere che se il giovane spezzino entrerà davvero nel loft di Cinecittà, se ne vedranno delle belle. Signorini & Co, naturalmente, cercheranno di carpire ogni segreto che l’hair stylist porta con sé.

Totti e le foto con Noemi pubblicate da Chi Magazine. Ilary in fuga all’estero

Per quel che invece riguarda il versante Totti, il magazine Chi, nell’ultimo numero in edicola, ha pubblicato degli scatti che provano in modo inequivocabile che tra la bandiera giallorossa e Noemi Bocchi una storia c’è. In particolare, il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha scodellato delle istantanee che certificano che ci sono stati degli incontri notturni tra Francesco e la 34enne.

Ilary Blasi nel frattempo, ha deciso di andare all’estero, concedendosi un viaggio con i figli in Tanzania. Meglio starsene lontano da tutti e tutto in questo periodo, nell’attesa che la tempesta faccia il suo corso e che presto torni il sereno.