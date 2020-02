Ilary Blasi, rumors ‘scomodi’: stop Isola dei Famosi, come ha reagito

Ilary Blasi, rumors ‘scomodi’: la reazione della moglie di Totti alla cancellazione dell’Isola dei Famosi 2020

Una delle notizie televisive più ghiotte trapelate nelle scorse ore è la cancellazione dell’Isola dei Famosi dai palinsesti Mediaset – primavera 2020 (lo show potrebbe tornare in onda nel 2021). A essere stata ‘colpita’ direttamente dalla scelta del Biscione è stata Ilary Blasi, che avrebbe dovuto prendere il timone del reality lasciato da Alessia Marcuzzi, che prosegue alla guida de Le Iene e tornerà a settembre con Temptation Island Vip 3 (ottimi ascolti per lei durante la seconda edizione). E a quanto pare la moglie di Francesco Totti non ha del tutto digerito la decisione dei vertici aziendali di Mediaset. A spifferarlo è Dagospia che…

Salta l’Isola: “Ilary Blasi non avrebbe preso affatto bene la decisione di Mediaset”

“Gira voce che Ilary Blasi non avrebbe preso affatto bene la decisione di Mediaset di far slittare alla prossima stagione L’Isola dei Famosi. La Capitana è alla ricerca di una collocazione ma soprattutto di un riscatto dopo il flop di Eurogames.” Questo il flash di Dagospia sui presunti mal di pancia della Blasi. Nelle scorse ore, a riguardo dell’Isola, ha parlato anche Alessia Marcuzzi. Lo ha fatto al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni al quale ha spiegato che cosa l’ha spinta a salutare il reality: “Ho lasciato l’Isola perché si è chiuso un cerchio, un ciclo. Mi sembrava davvero di aver dato tutto. L’edizione a cui sono più legata è quella del 2017, con Raz Degan, per me lui è stato il naufrago perfetto. Il bacio che si è scambiato con Paola Barale è un ricordo che conservo nel cuore”.

Alessia Marcuzzi torna con Temptation Vip 3

La Marcuzzi sarà alla guida della prossima edizione di Temptation Island Vip, la terza. “L’anno scorso è andata così bene che rifarò Temptation Island”, ha assicurato la romana. Ricordiamo che la prima stagione vip dello show è stata condotta da Simona Ventura che è poi tornata da Mamma Rai, lasciando il posto vacante. Posto prontamente e saggiamente preso dalla Marcuzzi.