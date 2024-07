Ilary Blasi rumor clamoroso: esclusa da La Talpa. Chi la sostituirà?

Nell’ultima intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Ilary Blasi aveva lasciato intendere un suo ritorno alla conduzione in autunno. Tutti, leggendo le sue parole, avevano pensato che il riferimento fosse a La Talpa. Noto reality che già in passato ha avuto grande successo nelle reti Mediaset. Ma la Blasi ha evitato di sbilanciarsi troppo. Tant’è che, secondo un’indiscrezione della giornalista Grazia Sambruna, sembra proprio che non sarà Ilary a condurre il reality ma bensì qualcun altro.

Il nome del futuro conduttore non è ancora stato reso noto. “Nei prossimi giorni verrà annunciato ufficialmente chi prenderà il suo posto“ dichiara lapidaria la giornalista. Tutti si chiedono chi possa essere e già è partito il toto nomi. C’è chi dice possa essere Paola Perego in virtù del fatto che ha già condotto la Talpa nelle edizioni passate. In molti però si chiedono per quale motivo la Blasi sia stata esclusa dalla conduzione del programma. Lei, in fin dei conti, è sempre rimasto un volto amato dal pubblico di Mediaset e in molti infatti speravano di rivederla questo autunno.

Quale futuro si prospetta per Ilary Blasi in Mediaset?

Nel frattempo la conduttrice romana è intenta a divertirsi al timone di Battiti Live 2024. Con lei c’è sempre Alvin, suo fido compagno di lavoro. Tra una gaffe e l’altra diverte col suo fare un po’ scanzonato. In una recente intervista aveva anche dichiarato :“Non sono abituata a fare tardi per tre sere consecutive; mi sto riprendendo, ma è bello perché la musica è divertente, gioiosa.”. Poi riferendosi all’Isola dei Famosi aveva dichiarato che fosse molto più semplice condurre Battiti Live.

Di certo l’essere stata fatta fuori dalla conduzione dell’Isola dei Famosi non è stata una cosa gradita. Soprattutto perché al suo posto era stata messa Vladimir Luxuria (vediIlary Blasi e Luxuria, rottura totale: confidenze private dell’ex di Totti.). Sua collega nella precedente edizione. Ma la Blasi ha sempre portato rispetto per i vertici Mediaset. Con grande intelligenza non si è mai espressa a riguardo e si è tirata fuori dal chiacchiericcio. A questo punto dobbiamo capire se sia vero questo nuovo rumor. Ovvero se sia stata esclusa anche dalla conduzione de La Talpa. Parlando del prossimo autunno Ilary dichiarava: “Qualcosa bolle in pentola…Stay Tuned!”. Non ci resta che aspettare per capire se la pentola sia vuota (!).