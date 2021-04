Ilary Blasi replica ad Akash dopo frecciata. Su Moser: “Non lo conosco”

Si è raccontata in una lunga intervista Ilary Blasi. La padrona di casa della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi ha aperto il suo cuore al settimanale Chi, parlando della sua carriera e della sua sfera privata. In merito al reality show oggi condotto, ha dichiarato che è diverso dal Grande Fratello Vip e tecnicamente più complicato. In studio deve fare i conti con il ritorno, c’è l’audio che qualche volta non arriva. Inoltre deve essere lucida per quattro ore di seguito, non può perdere un attimo. Le piace, è un bel viaggio anche per lei che è in studio.

Nei giorni scorsi sono uscite diverse indiscrezioni sui malumori degli opinionisti. Secondo il racconto di Santo Pirrotta, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi sarebbero rimaste male nello scoprire che Tommaso Zorzi percepisce un guadagno superiore rispetto al loro. Alessandro Cecchi Paone, invece, ha dichiarato che la conduttrice sarebbe insoddisfatta del cast e della trasmissione. In merito a questi due aspetti, da parte del volto di Canale 5, non ci sono state repliche.

Su Akash, invece, ha dichiarato che gli ha fatto tenerezza, ha persino chiesto scusa. “Più che cattivo è leggero”, ha dichiarato Ilary, commentando l’esternazione di Kumar, “Ti conosco solo perché sei la moglie di Totti”. Alla domanda del giornalista: “Non arriva?”, ha risposto: “Eh, capito? Allora non c’è nemmeno bisogno. Alla fine fa anche colore”.

Giovedì 29 aprile 2021 andrà in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi e arriverà l’ennesimo naufrago: Ignazio Moser. In merito al suo sbarco, la presentatrice ha ammesso: “Non lo conosco così bene”. Lo sportivo, però, è stato già un suo concorrente durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip da lei condotta:

“Lì era un semisconosciuto, un ragazzo di montagna. Adesso è super fidanzato, non penso che vada lì per… è sempre da ammirare”

La moglie di Totti che festeggia 40 anni. Essendo che lavorerà non farà nessuna festa, anche se le piacciono e le fa sempre. Nel corso dell’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini ha sostenuto che questa è la volta che vuole stare con la sua famiglia, lo sarebbe in ogni caso anche senza restrizioni, un’occasione speciale e questo è un momento particolare.

Dopo una pausa dal piccolo schermo, la Blasi è tornata alla guida de L’Isola dei Famosi. Ha ammesso che lavorare le mancava anche se è selettiva e un po’ pigra. Non deve per forza essere in video, non ha quell’ansia lì, fa le cose che la divertono e che le danno soddisfazione. In ogni caso, anche se potesse stare a casa, questa è una gratificazione personale ed è un modo per dire alle sue figlie che l’indipendenza è libertà.

Figlio numero 4 in arrivo in casa Totti? Ilary ha sostenuto che a queste cose non ci si deve neanche pensare più di tanto. Se si allentano un pochino le misure di sicurezza e possiamo viaggiare, allora si apre un’altra fase per loro come coppia, essendo giovani anche se con figli grandi, “me la vorrei godere un po’ questa cosa qua”.