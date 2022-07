Ilary Blasi reagisce al gossip: replica da urlo. E i presunti amanti si sfilano…

Sono giorni infuocati per Totti e Ilary Blasi. Inevitabile d’altra parte: loro stessi avevano messo in preventivo che dopo l’annuncio relativo alla fine del loro matrimonio si sarebbe scatenato l’inferno. E così è stato! La conduttrice romana, per allontanarsi dal can can mediatico, assieme ai figli ha deciso di lasciare temporaneamente l’Italia. Direzione, Tanzania. Ed è proprio dall’Oceano Pacifico che l’ex Letterina di Passaparola ha reagito al vociferare incessante sul suo conto. Come? Sorprendendo: nessuna dichiarazione piccata, nessuno sfogo. Ha optato per una replica ‘plastica’, via social, tramite una Story Instagram: una fotografia con soltanto gli slip del costume e lei che guarda verso l’orizzonte. Altrimenti detto, la Blasi ha voluto lanciare un messaggio di libertà. Dalla serie, “parlate, parlate, io me ne sto qui, libera e, nonostante tutto, guardo avanti”.

Capitolo presunti amanti: sempre come era prevedibile, in questi giorni, sono emersi retroscena più o meno fantasiosi. Tre nomi in particolare hanno fatto rumore: quello di Alessio La Padula (ex ballerino di Amici e di Star in The Star, trasmissione timonata proprio dall’ex moglie di Totti), quello di Antonino Spinalbese (ex di Belen Rodriguez) e quello di Luca Marinelli (attore di spicco del cinema italiano). Ebbene, i primi due nomi sono da sfilare dal gossip. Sicuramente non c’entrano niente con la Blasi.

The Pipol Gossip ha smentito categoricamente che Spinalbese abbia avuto qualcosa a che fare con la presentatrice Mediaset. “Fake news confermata dalle nostre fonti”, ha sottolineato il portale. Per quel che riguarda La Padula, è stato il medesimo danzatore a smentire la voce circolata in rete (qualcuno lo ha accostato a Ilary per via di alcuni like su Instagram). Lo ha fatto in modo inequivocabile ed ‘energico’:

Totale silenzio invece su Luca Marinelli: l’attore, già in inverno, fu dipinto come l’amante segreto della Blasi. Lui se ne è sempre stato zitto zitto, come una tomba, senza smentire né confermare. Resta lui, dunque, l’indiziato numero uno. Ora non rimane che attendere che la tempesta passi. Sarà poi il momento dei bilanci, delle spiegazioni e delle versioni ufficiali.