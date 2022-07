Ilary Blasi e il gossip su Alessio La Padula: ora parla il ballerino di Amici

By

Per via di alcuni like e commenti su Instagram l’ex moglie di Francesco Totti è stata accostata all’ex fiamma di Elena D’Amario

Dopo aver annunciato la separazione da Francesco Totti Ilary Blasi ha chiesto riservatezza. Ma quando sei una delle conduttrici più famose in Italia, che per venti anni hai fatto sognare tutti con il tuo matrimonio, è difficile fermare la macchina del gossip. E in questi giorni i pettegolezzi e le indiscrezioni si stanno letteralmente sprecando, tra dicerie e fake news.

Tra queste anche una che ha fatto chiacchierare i più maligni: Ilary Blasi è stata accostata a Alessio La Padula, ex ballerino di Amici noto alla cronaca rosa per via della sua relazione d’amore, da tempo naufragata, con Elena D’Amario. Negli scorsi mesi la presentatrice dell’Isola dei Famosi e il giovane si sono scambiati like e cuori su Instagram che sono tornati oggi a galla.

Qualcuno ha parlato di liaison segreta, di un incontro avvenuto dopo la trasmissione di Canale 5 Star in the star. Altri invece hanno insinuato che sia Alessio La Padula il misterioso giovane che avrebbe inviato messaggi compromettenti a Ilary, poi scoperti da Totti come scrive il settimanale Chi.

Mentre Ilary Blasi preferisce restare in silenzio e godersi la vacanza in Africa con la sorella maggiore Silvia e i figli Cristian, Chanel e Isabel, Alessio La Padula ha deciso di dire la sua. Il danzatore classe 1996 è letteralmente sbottato su Instagram. Ha postato una foto in cui fa il dito medio e commentato così: “Più sono vuote le teste più sono lunghe le lingue”.

Evidente il riferimento all’ultimo gossip che coinvolge Ilary Blasi e Alessio La Padula: nient’altro che una fake news e il diretto interessato ha voluto smentire tutto seccamente.

La nuova vita di Ilary e Totti dopo la separazione

Sul presunto uomo segreto di Ilary Blasi si mormora da giorni – si è fatto anche il nome di Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez – ma non ci sono testimonianze evidenti come quelle del nuovo legame di Francesco Totti.

L’ex capitano della Roma è stato paparazzato a casa della nuova fidanzata Noemi Bocchi. Una storia che andrebbe avanti dallo scorso autunno e che sarebbe già importante. Nessuna conferma è però arrivata da parte di Totti, che si è limitato a dire di aver fatto il possibile per salvare il suo matrimonio senza però riuscirci.