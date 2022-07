Si continuano a rincorrere le voci che vorrebbero Ilary Blasi e Francesco Totti sempre più lontani e protagonisti di una rottura matrimoniale tutt’altro che soft. La storia, almeno quella ufficiosa raccontata dal gossip, ormai è arcinota: l’ex calciatore è stato pizzicato assieme a Noemi Bocchi (ci ha pensato Chi Magazine a inchiodare il Pupone), la conduttrice lo ha saputo e inevitabilmente si è arrivati al comunicato ufficiale, ‘disgiunto’ (altro segno di clima teso nell’ex coppia), quello che ha reso noto che la love story era evaporata. Si è parlato anche di pseudo amanti della Blasi, ma, sul tal fronte, al momento, è bene sottolineare che non c’è uno straccio di prova. Questa in sintesi la situazione. Si è poi detto di tutto, sono trapelate miriadi di retroscena più o meno attendibili. Nel frattempo Totti e Ilary si sono trincerati dietro ad un assordante silenzio che, forse, potrebbe essere rotto a breve.

Secondo il magazine Nuovo, Ilary Blasi potrebbe raccontare la sua verità in tv. Dove? Dall’amica Silvia Toffanin, a Verissimo. Questa l’ipotesi caldeggiata dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti. D’altra parte, quando la timoniera de L’Isola dei Famosi smentì la crisi matrimoniale lo scorso marzo, scelse proprio il salotto della compagna di Pier Silvio Berlusconi. Non un caso: le due sono amiche di vecchia data, dai tempi in cui erano entrambe ‘Letterine’ a Passaparola. Quindi, laddove la romana avesse intenzione di raccontare la sua verità, piuttosto scontato che si dirigerà proprio negli studi di Verissimo.

E Totti? Molto più difficile che metta piede a breve in tv per raccontare la sua verità. Più probabile che si affidi a un quotidiano nazionale. Secondo alcuni ben informati, l’ex capitano giallorosso sarebbe rabbioso e sul punto di esplodere. Non sopporterebbe di essere dipinto come un marito fedifrago.

A descrivere la situazione e a raccogliere indiscrezioni su tale tema ci ha pensato Il Corriere della Sera. “Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a Ilary , sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo. E sono in pace con me stesso”, avrebbe confidato l’ex calciatore della Roma all’amico Alex Nuccetelli, come rivela il giornale di via Solferino.

“I rapporti con Ilary sono ai minimi termini e non aiuta l’atteggiamento vagamente strafottente di lei, che resta in perpetua vacanza, mentre gli avvocati Alessandro Simeone e Antonio Conte attendono di potere avviare la pratica di separazione”, si legge sempre sul CorSera. E ancora: “Scoprire che la moglie non ancora ex avrebbe assoldato un investigatore privato per pedinarlo e soprattutto vedere coinvolta addirittura la piccola Isabel nel ruolo di involontaria spia dei suoi tradimenti, lo ha letteralmente fatto infuriare, tanto che sarebbe pronto a sfogare pubblicamente la sua rabbia”. Tira aria di burrasca!