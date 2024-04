Ilary Blasi, presunta frecciatina a Luxuria: cosa avrebbe detto

Stando ad alcune segnalazioni dell’esperta di gossip Deianira Marzano, una fan avrebbe incontrato Ilary Blasi in un autogrill e questa si sarebbe lasciata andare ad alcuni commenti non troppo carini nei confronti di Vladimir Luxuria. Nello specifico la showgirl avrebbe criticato l’attuale conduttrice dell’Isola dei Famosi per gli outfit sfoggiati durante le puntate del reality.

Dopo tre edizioni con al timone Ilary Blasi, la conduzione dell’Isola dei Famosi è passata quest’anno a Vladimir Luxuria. Quest’ultima aveva già ricoperto il ruolo di opinionista all’interno del programma. Probabile che alla ex moglie dello storico calciatore della Roma Francesco Totti questo cambiamento non sia andato troppo giù e all’esperta di gossip Deianira Marzano, che riceve ogni giorno continue segnalazioni in merito ai vip, è arrivato un messaggio da parte di una follower che affermava di aver sentito una frecciatina della Blasi rivolta proprio a Luxuria.

Stando a quanto è stato scritto a Marzano, la persona in questione avrebbe incontrato Ilary all’interno di un autogrill mentre stava facendo colazione. Questa si sarebbe abbandonata ad un commento poco gentile in merito agli outfit sfoggiati dalla conduttrice durante le puntate del reality show di Canale 5 mentre parlava con una signora.

Di seguito la segnalazione arrivata all’esperta di gossip:

Stando a quello che si legge, la persona in questione avrebbe segnalato la vicenda anche ad Amedeo Venza, altro esperto di gossip. Chi ha segnalato la frecciatina ci ha comunque tenuto a sottolineare la gentilezza e la disponibilità della Blasi.

Cos’è Postalmarket

Chi ha compiuto almeno 40 anni dovrebbe facilmente ricordare cosa sia Postalmarket. Prima dell’avvento degli e-commerce, per acquistare i vestiti comodamente da casa, esistevano alcune riviste specializzate. Tra queste c’era appunto Postalmarket, con decine di pagine dedicate ad abiti e completi femminili indossati da modelle. Questi erano spesso molto colorati e caratterizzati da fantasie che nel 2024 non sarebbero più di moda. Ilary Blasi avrebbe quindi detto che il look sfoggiato da Luxuria sia ormai fuori tendenza, in quanto poteva portarsi negli anni ’80 o ’90 quando si acquistava tramite Postalmarket.