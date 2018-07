Ilary Blasi ammette di essere preoccupata per il futuro del figlio Cristian

Ilary Blasi è una mamma come tante, che tiene a cuore il benessere dei propri figli. La conduttrice Mediaset non ha nascosto di essere preoccupata per il futuro del primo figlio Cristian, avuto dal marito Francesco Totti dodici anni fa. Il ragazzino, ormai alla soglia dell’adolescenza, sogna di diventare un calciatore professionista proprio come il suo amato papà. Un sogno che Cristian sta cercando di portare avanti con impegno, dedizione e costanza. Infatti già da qualche anno fa parte delle giovanili della Roma e in futuro non è escluso che possa gareggiare con la prima squadra. Ma allora perché mamma Ilary è così preoccupata?

Le parole di Ilary Blasi sul figlio Cristian

“Come farebbe ogni mamma, penso: sono felice che insegua i suoi sogni ma so che dovrà crescere e fare i conti con un cognome pesante. E questo mi preoccupa un po’. Capisco che la gente sogni un altro Totti, ma caricare un bimbo di tante aspettative non so poi se poi sia così giusto”, ha detto Ilary a Fuorigioco, l’inserto domenicale de La Gazzetta dello Sport. Insomma, la Blasi non vuole che il figlio sia in competizione con il marito e preferisce far vivere al ragazzo un’infanzia felice e serena. Come quella che stanno vivendo Chanel e Isabel – le altre due figlie di Ilary e Totti – che hanno un legame speciale con il giocatore giallorosso.

Ilary Blasi: “Francesco Totti è un bravo papà”

“È un bravo papà. Adora i nostri bambini. Chanel e Isabel, come tutte le figlie, hanno un rapporto speciale con lui, che per il resto passa la vita a giocare a calcio con Cristian, ovviamente. È così, mi tocca fare la parte della cattiva. Qualcuno dovrà pur farlo…”, ha raccontato Ilary Blasi a proposito di Francesco Totti, che sta vivendo l’estate in corso da “mammo”. Mentre la Blasi è divisa tra i programmi tv Wind Summer Festival e Balalaika, l’ex attaccante della Roma si sta dedicando completamente alla famiglia.