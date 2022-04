Ilary Blasi, polsini gioiello all’Isola sono già iconici: marca e prezzo bracciali

I bracciali di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi fanno già tendenza. Da un paio di puntate la conduttrice ha scelto di impreziosire i suoi look con dei luminosi polsini gioiello. Li ha scelti la settimana scorsa con la tuta brillante e anche ieri sera, con un vestito nero. La sua passione per i gioielli non è cosa nuova, l’edizione dell’Isola dell’anno scorso per esempio verrà ricordata anche per il suo lancio degli orecchini a fine puntata. Quest’anno invece Ilary lancia la cartellina e lascia lo studio, ma non rinuncia ai suoi gioielli. I suoi look insomma non passano di certo inosservati e così dopo la puntata dell’Isola tanti si domandano marca e prezzo dei bracciali della Blasi. Così come di tutto ciò che indossa.

Già prima della puntata Ilary ha mostrato sui suoi social il look della prima serata di giovedì 31 marzo 2022. Anzi, si è concentrata proprio sui dettagli e quindi sui bracciali che indossa all’Isola dei Famosi. Li ha mostrati in primo piano, fila di bracciali che messe insieme formano un vero e proprio polsino gioiello fatto di pietre lucenti. Insomma, un modo per mettere ancor più in evidenza l’accessorio che sta scegliendo nelle ultime puntate. Adesso c’è già chi si domanda se diventeranno un must: li indosserà in ogni puntata, cambiando colori e abbinandoli all’outfit? Può darsi, ma di sicuro tornerebbero di tanto in tanto anche nel caso in cui non dovesse indossarli in tutte le prime serate.

La firma è di De Liguoro: questo il marchio dei bracciali di Ilary. “Su di te i nostri bracciali brillano!”, questa una dedica postata su Instagram da parte del marchio. Si tratta di un’azienda nata nel 1963 ed è di Milano, quindi totalmente Made in Italy. Il prezzo oscilla dai 65 euro ai 95, in base alla grandezza: ci sono piccoli, medi e grandi. Sono bracciali elasticizzati, c’è anche una versione fatta di pietre e perle al prezzo di 68 euro. Ilary ha avuto la brillante – in questo caso non c’è aggettivo più giusto – idea di mettere più bracciali in fila e dare così ancor più risalto a questi accessori.

Nella quarta puntata dell’Isola ne aveva circa sei, mescolando colori e anche grandezza delle pietre. Il risultato non può che essere ottimo: promossa a pieni voti! Questi insomma marca e prezzo dei bracciali di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi: li indosserà anche la settimana prossima?