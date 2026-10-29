Ilary Blasi pigliatutto, condurrà “Ok, il prezzo è giusto!” nonostante il mezzo flop del GF Vip: il motivo

Tutto pronto per il ritorno in onda su Canale 5 dello storico format “Ok, il prezzo è giusto!”, che divenne popolarissimo quando alla conduzione c’era Iva Zanicchi. Mediaset, secondo quanto reso noto da Dagospia, ha deciso di rispolverare la trasmissione e di piazzarci alla conduzione Ilary Blasi, attualmente impegnata al Grande Fratello Vip con risultati da mezzo flop. Nonostante gli ascolti tv non entusiasmanti del reality, i piani alti del Biscione l’hanno comunque scelta per rilanciare il quiz show, la cui ultima puntata risale al 13 aprile 2001. Nelle più rosee aspettative, Pier Silvio Berlusconi spera di replicare il clamoroso successo della riproposizione della messa in onda della “Ruota della Fortuna”.

Torna in onda su Canale 5 “Ok, il prezzo è giusto!”: condurrà Ilary Blasi, i motivi della scelta di Mediaset

Dagospia ha spiegato che sarà Blasi a prendere le redini di “Ok, il prezzo è giusto!”, che dovrebbe vedere la luce durante le feste natalizie. Sarà collocato nella fascia preserale di Canale 5, andando a sostituire “Caduta Libera” di Max Giusti, in affanno sul fronte ascolti tv. Dopodiché spazio a Paolo Bonolis con “Avanti un altro!”. Naturalmente se “Ok, il prezzo è giusto!” dovesse macinare ascolti importanti, Mediaset potrebbe rivedere le proprie scelte di palinsesto, come accaduto con “La Ruota della Fortuna”, che ha scalzato “Striscia la Notizia” dall’access prime time della rete ammiraglia.

Ilary Blasi, sempre ammesso e non concesso che lo scoop di Dagospia corrisponda a verità, avrebbe quindi un altro impegno. Ciò significa che per i vertici di Cologno Monzese il mezzo fiasco del “Grande Fratello Vip” dell’edizione in corso e di quella precedente, non dipende dal tipo di conduzione dell’ex moglie di Francesco Totti. Un ragionamento più che sensato: i problemi sul fronte ascolti tv del reality più spiato d’Italia sono infatti più profondi e riguardano principalmente l’usura del format.

Quel che è certo è che Ilary continua a essere un volto di punta di Canale 5. Basti pensare che negli ultimi anni ha condotto, oltre al “Gf Vip”, “Battiti Live” (da quando lo show è stato dirottato da Italia 1 alla rete ammiraglia), “L’Isola dei Famosi” e “The Couples – Una vittoria per due”. Quest’ultimo reality fu un flop, tanto da essere chiuso anticipatamente. Ma anche in questo caso Mediaset, ragionevolmente, ha capito che la conduzione c’entrava poco con gli scarsi risultati ottenuti. Era il format ad essere alquanto debole.