Ilary Blasi: perché davvero non torna in tv e perché è un caso unico

Il caso di Ilary Blasi è più unico che raro. A 43 anni, ossia nel pieno della sua carriera televisiva, ha deciso di non condurre più. Non una scelta definitiva, sia chiaro. Non si tratta di un ritiro alla Mina, vale a dire “sparisco e chi si è visto si visto”. Riguarda strettamente il lavoro da conduttrice e pare che si tratti di una situazione temporanea. La cosa inusuale è che tutte le sue colleghe e i suoi colleghi della sua generazione sgomitano per avere spazio e non mollerebbero l’osso per nessun motivo al mondo. C’è anche chi farebbe carte false per restare aggrappato a qualsivoglia programma. Lei no. Da quanto si è capito, non è stata cacciata da Mediaset o messa in disparte come inizialmente si è creduto quando è stata dirottata a Battiti Live; è stata lei lo scorso anno a rifiutare la conduzione de L’Isola dei Famosi, che è stata affidata a Vladimir Luxuria con risultati tutt’altro che entusiasmanti.

Ilary Blasi e la pausa dalla conduzione tv: i motivi profondi

Ebbene, perché Ilary non vuole in questo momento tornare a condurre? Nelle recenti interviste ha spiegato che è sempre in cerca di nuovi stimoli e che ciò che fino ad ora le è stato proposto non l’ha stuzzicata. Le ragioni potrebbero però essere più profonde. La Blasi, che può essere criticata su tutto ma non sulla sua veracità romana, ha detto in diversi frangenti di vedersi in un futuro non troppo lontano più nel dietro le quinte del piccolo schermo, aggiungendo che non ha mai avuto l’intenzione di rimanere schiava a vita della telecamera. Questo lo sussurrava già prima che scattasse il patatrac matrimoniale con Totti. E qui subentra un altro tassello della storia.

La separazione dall’ex calciatore, che le ha poi permesso di conoscere l’attuale fidanzato Bastian Muller, è come se l’avesse sbloccata dai suoi propositi iniziali. Da quando c’è stata la rottura con l’ex marito, Ilary ha iniziato a girare il mondo con il tedesco e a inanellare una vacanza dopo l’altra. Poi ha realizzato due prodotti Netflix, “Unica” e “Ilary”. Sempre un modo di fare tv, ma meno impegnativo. Per farla breve, l’ex Letterina di Passaparola potrebbe aver riscoperto il gusto del dolce “far niente” e visto che se lo può godere potrebbe aver deciso di goderselo appunto.

Ilary Blasi non è un “soldato”

La Blasi non è un “soldato” alla Michelle Hunziker (lo si vede anche nella serie “Ilary”), non ha bisogno di essere sempre sul pezzo e di continuare a macinare esperienze televisive. Sta anche serenamene divanata a Roma o a New York o a Tokyo, giusto per citare qualche meta toccata con il fidanzato. Altrimenti detto, ama condurre una vita più rilassata e non stressata dal lavoro.

Dopotutto Ilary è sempre piaciuta a tanti proprio perché ha saputo dare l’idea di essere la ragazza della porta accanto, un po’ caciarona e rumorosa, ma simpaticissima e senza troppe “pippe mentali” (cit. sua rivolta alla Hunziker). Ed essendo veramente così avrà pensato: ora me la godo, “chi me lo fa fare di buttarmi per forza in progetti tv se non ne ho bisogno o se non mi pagano l’occhio?”