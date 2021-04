Ilary Blasi pensa al quarto figlio con Totti? “La gravidanza mi piace”

By

Di recente tornata in tv, la conduttrice fa un bilancio della sua vita privata e svela aneddoti sul marito Francesco

È un periodo d’oro per Ilary Blasi da quando è tornata sugli schermi grazie alla conduzione de L’Isola dei Famosi. Gli ascolti tv della quindicesima edizione del reality stanno andando bene, malgrado la concorrenza di Rai 1 vince ogni lunedì e ogni giovedì. La conduttrice ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Repubblica. Nell’intervista ha parlato della sua famiglia, dell’ipotesi del quarto figlio, ma anche dell’ex capitano della Roma e della serie tv Speravo de Morì Prima su Francesco Totti. Il marito non ha mai nascosto il desiderio di avere un altro figlio dopo Cristian, Chanel e Isabel. Ilary ha dichiarato che gli anni volano. Da una parte pensa che sarebbe talmente bello avere un altro piccolo Totti, dall’altra si è già costruita una famiglia con Francesco, i figli stanno crescendo a momenti non filano più i propri genitori:

“Fare un altro figlio vuol dire ricominciare da capo, un po’ mi spaventa e un po’ sono combattiva, però la gravidanza mi piace. Mi faccio tante domande”

Totti segue le sue trasmissioni, ha fatto sapere la Blasi. Guarda la televisione con i figli che a una certa ora l’abbandonano, chattano con gli amici. Quando era la padrona di casa della versione Vip del Grande Fratello andava a prenderla ogni volta a fine puntata per portarla a casa. Molti hanno criticato Speravo de Morì Prima perché non hanno ritrovato il loro Capitano della Roma. Ilary ha affermato che, molto probabilmente, le persone si aspettavano di vedere un sosia. In realtà è una storia che rappresenta un periodo. Si prova una strana sensazione quando si guarda e si segue una storia che è la propria vita. Si è lasciata andare, ha seguito quello che accadeva e il racconto è strutturato molto bene.

Non sono eventi accaduti moltissimi anni fa, l’addio di Francesco al calcio è piuttosto recente avvenuto soltanto tre anni fa. Su Pietro Castellitto e Greta Scarano ha confessato che sono stati bravi e coraggiosi. Spalletti, invece, è fondamentale nella serie, in ogni racconto c’è un antagonista e Gianmarco Tognazzi lo interpreta in maniera perfetta. Sulla scelta di Totti di dire addio al calcio, il volto di Canale 5 ha ammesso di aver cercato di aiutarlo standogli vicino, era un passaggio che doveva affrontare lui.

Non è facile per gli sportivi, hanno fatto sempre e solo quello, è quasi paragonabile a un lutto. Er Pupone ha tante doti, anche la bontà. La moglie ha svelato che appare timido, con quella faccia imbronciata, ma alla fine è molto romantico al contrario di lei che si è definita tremenda dietro la sua faccia d’angelo.