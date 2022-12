Il settimanale Novella 2ooo ha intervistato Claudia Aquino, modella tedesca di 24 anni che vive a Francoforte e nata da madre polacca e padre italiano. La ragazza sostiene di essere stata fidanzata con Bastian Muller che attualmente fa coppia con Ilary Blasi. Claudia e Bastian si sarebbero conosciuti nel bar dell’albergo di un amico della Aquino a Francoforte. L’uomo le si sarebbe avvicinato per chiederle il numero di telefono; non per lui, ma per un amico. Dopo averla guardata bene però Muller avrebbe tenuto il numero per sé e da lì si sarebbero frequentati per due mesi.

Claudia Aquino e le rivelazioni sull’ex compagno Bastian Muller

Queste le rivelazioni controverse che la giovane tedesca ha reso al settimanale diretto da Roberto Alessi:

“Bastian si è avvicinato a me chiedendo il mio numero di telefono per un suo amico, poi però, guardandomi bene, si è reso conto che gli piacevo e, dunque, il numero l’ha tenuto per sé. Ci siamo frequentati per due mesi. Ci stavamo conoscendo: siamo usciti spesso a cena, siamo andati al cinema, sono stata più volte a casa sua a Gelnhausen, che si trova a trenta minuti da Francoforte. Lui mi diceva sempre che io sono una donna davvero top, che ho una presenza ‘troppo f**a’. Ogni volta che entrava con me in qualche bar, vedeva come ci guardavano e questo gli piaceva, credo”.

Pensava andasse tutto bene, fino a quando un giorno, dopo una serata con amici, sono tornati a casa e sono stati insieme. La mattina dopo lui sarebbe cambiato dicendole che la trovava fredda e da lì in poi non si sarebbero più sentiti: “È successo tutto all’improvviso. Siamo usciti insieme, di venerdì sera, assieme ad altri amici. Poi siamo andati a casa sua, è successo quello che succede quando due persone stanno bene insieme e si vogliono bene. La mattina dopo lui mi ha detto che io ero fredda. Ma era lui che aveva un comportamento strano. Da lì abbiamo smesso di sentirci e poi ho visto le sue foto con Ilary Blasi. Ma già prima avevo la sensazione che c’era qualcosa che non andasse”.

Claudia Aquino e quelle foto mancanti con Bastian: dubbi sulle sue dichiarazioni

Per la modella sarebbe stata una grande delusione vedere quelle foto tra Bastian e Ilary Blasi, così grande che sostiene di aver cancellato tutte le immagini che li ritraevano insieme. Infatti la ragazza non ha potuto dare al settimanale nessuna foto sua insieme a Bastian per confermare quanto ha raccontato (il che fa sorgere qualche dubbio sulle sue dichiarazioni).

La Aquino ha infine detto che con l’imprenditore si sarebbero trovati bene anche perché a lui è mancata la madre e a lei il padre. Hanno potuto quindi avere conversazioni profonde su questa situazione famigliare che li accumunava. Alla fine della chiacchierata ha lanciato un’insinuazione sulla neo coppia Blasi-Muller: “Lui e Ilary credo si conoscessero da un po’“.

Mentre la presunta ex si sfoga su Novella 2000, Bastian Muller e Ilary Blasi hanno appena trascorso una vacanza a Saint Moritz. Con loro anche la piccola di casa Totti, Isabel, e l’amica Michelle Hunziker, con le figlie. In questa circostanza la conduttrice avrebbe presentato il nuovo compagno alla figlia.