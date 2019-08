Ilary Blasi becca il paparazzo e lo ospita sullo yacht: l’aneddoto

Ilary Blasi becca il paparazzo e lo ospita sullo yacht: sushi per tutti. Il curioso aneddoto

Non ci sono più i paparazzi di una volta. E nemmeno i vip. Sono lontani i tempi in cui i famosi guerreggiavano con i fotografi e se riuscivano a pescarli in flagrante ci scappava pure qualche parolina di troppo, se non di peggio. Nell’epoca dei social tutto è cambiato. Così capita che Ilary Blasi non solo becca il paparazzo ma lo pesca pure dal mare, nel senso letterale del termine. La moglie di Totti infatti, come narrato da lei stessa su Instagram attraverso delle Stories, ha fatto salire sullo yacht su sui sta trascorrendo delle vacanze al largo di Sabaudia proprio il paparazzo che cercava di immortalarla. Motivo? Un’avaria del gommone su cui l’uomo stava lavorando.

La moglie di Totti: “La verità è che noi il paparazzo ce lo portiamo direttamente da casa”

Lo yacht di Ilary, a fianco un gommone su cui un fotografo sta cercando di pizzicare qualche momento degno di nota della conduttrice. Poi l’inghippo: il gommone sembra che abbia tradito l’uomo a causa di un’avaria. Quindi? Quindi ci pensa la Blasi che fa salire a bordo della barca colui che avrebbe dovuto spiarla. “La verità è che noi il paparazzo ce lo portiamo direttamente da casa. Non sei nessuno se non ti porti il paparazzo personale”, ha ironizzato su Instagram la presentatrice che non solo ha soccorso il paparazzo, ma gli ha addirittura offerto del sushi. Pare proprio che l’epoca in cui vip e paparazzi stavano su due fronti totalmente opposti stia volgendo al termine. Meglio ospitarli, invitarli a pranzo e raccontare il tutto sui social per la gioia dei fan.

Ilary Blasi: Giochi senza frontiere e la sitcom Casa Totti

Vacanze e poi al lavoro. La prossima stagione televisiva sarà ricca di impegni per Ilary. Abbandonata la conduzione del Grande Fratello Vip, è pronta a lanciarsi in una nuova sfida. Con Alvin, condurrà Euro Games, la contemporanea edizione dei Giochi senza frontiere. Lo show decollerà a partire da settembre su Canale 5. Altro progetto a cui sta già lavorando è la la sitcom Casa Totti che la vedrà protagonista con il marito.