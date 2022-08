Matrimonio finito e quindi meglio darsi a delle vacanze ‘infinite’. Non ci fu mai estate così movimentata per Ilary Blasi che, da quando ha visto la relazione con Totti naufragare, non è stata ferma un attimo, viaggiando in lungo e in largo. All’estero con i figli (Tanzania), in Italia, a Sabaudia, sempre con i frutti d’amore; poi in solitaria sulle Dolomiti e nei luoghi d’origine familiari mentre i suoi ragazzi erano con papà Francesco. Agosto volge al termine, Ilary si ferma? Manco per idea. Nelle scorse ore, più precisamente domenica mattina, è ripartita per un’altra destinazione marittima. Con lei la figlia minore, Chanel. Qualche Stories Instagram in aeroporto e sull’aereo. Dopo qualche ora ecco Ilary in barca, con tanto di foto della bandiera della Croazia. Con lei, oltre a Chanel, c’è la sorella Silvia, anche lei con prole.

Insomma, la Blasi continua a rifugiarsi, dopo il crac matrimoniale, nella famiglia e negli amici stretti. Quel che colpisce è il suo postare senza sosta, il voler mostrare al mondo e ai suoi milioni di fan ogni suo spostamento. Perché lo fa? Qual è il messaggio intrinseco? In molti si sono posti queste domande. Risposta? Ormai è chiaro a tutti: l’ex Letterina di Passaparola vuole dare un’immagine di sé di donna forte, che non si arrende, che non se ne starà certo a piangersi addosso, leccandosi le ferite e disperandosi.

Sicuramente la fine del matrimonio fa male, ma la “vita continua, anche senza di noi”, giusto per ricordare un verso celebre di Vasco Rossi. E se è vero che non c’è modo di arrestare il corso dell’esistenza, tanto vale viverla e divertirsi, soprattutto nei momenti più difficoltosi. A proposito di svagarsi e mostrarsi: la strategia mediatica della presentatrice de L’Isola dei Famosi chi l’ha messa a punto? Graziella Lopedota, agente esperta detta “Il Generale” che segue passo passo le mosse di Ilary.

Totti e Ilary, abisso anche a livello mediatico

Quel che colpisce è il modo, a livello mediatico, scelto dai due ex coniugi di vivere la rottura: Ilary, come poc’anzi spiegato, è un vulcano di energia e prosegue le sue maxi vacanze tra oceano, mare, montagna e qualche scampolo di città (a Roma ci è giusto tornata qualche giorno per fare le valigie e sbrigare qualche incombenza). Totti è tutto il contrario: ferie tranquille tra le dune di Sabaudia, al massimo qualche partitella di foot-volley, una spaghettata con gli amici di sempre, un giro sulle giostre o una pigra corsetta con Tyson, il french bulldog di Cristian. I social li ha messi in stand by, eccezion fatta per un paio di pubblicità (quelle proprio, per contratto, non poteva evitarle).