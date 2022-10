Ilary Blasi: multa dopo il video in cui prende in giro Totti

Nuove paparazzate di Ilary Blasi dopo la fine del lungo matrimonio con Francesco Totti, durato ben diciassette anni (di cui tre di fidanzamento). I paparazzi del settimanale Chi sono riusciti ad immortalare la conduttrice Mediaset nel giorno in cui ha registrato l’iconico video davanti al negozio Rolex, quello in cui prende in giro l’ex marito che l’ha accusata di aver portato via alcuni preziosi orologi.

Accompagnata dalla parrucchiera e migliore amica Alessia Solidani, Ilary Blasi si è concessa un po’ di shopping nelle boutique di lusso di Roma. Un pomeriggio terminato però con un’amara sorpresa: l’ex Letterina di Passaparola ha parcheggiato la sua auto in divieto di sosta ed è stata per questo multata dai vigili urbani, che stavano addirittura chiamando il carro attrezzi per rimuovere la vettura.

Tempestivo l’intervento di Ilary Blasi che dopo aver mostrato i documenti ha firmato il verbale ed è successivamente andata via. Nonostante il difficile momento che sta vivendo la presentatrice dell’Isola dei Famosi si è mostrata sorridente e spensierata: le recenti foto di Totti e Noemi Bocchi non sembrano aver scalfito la 41enne, più bella che mai.

La situazione tra Totti e Ilary

Venerdì 14 ottobre ci sarà la prima udienza in tribunale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La soubrette, tramite il suo avvocato Alessandro Simeone, ha presentato un ricorso d’urgenza chiedendo la restituzione di borse, scarpe e gioielli che l’ex marito le ha sottratto.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’ex calciatore ha portato via, e nascosto in un luogo sicuro, un centinaio di paia di scarpe firmate, tra sandali, decolleté, sneakers di Gucci, Chanel, Amina Muaddi. Un vero e proprio bottino, almeno a quattro zeri, se si considera che il prezzo di ognuna di queste non scende sotto i 3-4mila euro circa.

Amici dell’ormai ex coppia hanno invece spifferato che Totti e Ilary non si rivolgono più la parola: i due comunicano solo tramite WhatsApp per questioni inerenti i tre figli, tutti ancora minorenni. Tra i due ex coniugi tanta rabbia e rancore.