La conduttrice Mediaset ha scelto un look inusuale per battezzare la piccola Jolie, primogenita della sorella Melory

Ilary Blasi è la madrina di Jolie, la figlia di Melory, sorella minore della bionda presentatrice. Il Battesimo è stato celebrato a Roma domenica 13 giugno, a neppure due mesi dalla nascita della piccola. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è stata scelta come madrina della bambina mentre il ruolo di padrino è stato affidato ad Adriano, fratello del marito di Melory.

Nonostante il giorno speciale Ilary Blasi ha deciso di fare a meno dei tacchi. Come potete vedere nella foto più in basso la 40enne si è presentata in Chiesa con un romantico abito in tulle e pois color avorio. Ai piedi delle comode ciabattine. La sorella Melory ha invece preferito sfoggiare un abito lungo floreale abbinato a dei sandali arancioni. Come mai questa scelta da parte di Ilary?

In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni la Blasi non ha nascosto di soffrire particolarmente quando indossa delle scarpe molto alte. Tra l’altro il Battesimo della nipote si è svolto all’agriturismo Poggio dei Cavalieri. La moglie di Francesco Totti ha molto probabilmente preferito destreggiarsi tra così tanto verde con facilità, facendo a meno dei tacchi a spillo…

A proposito di Totti, l’ex campione della Roma è stato il grande assente del Battesimo di Jolie. Da giorni Francesco è lontano da casa per questioni lavorative. Dopo il viaggio in Olanda e l’impegno nel corso della cerimonia di apertura di Euro 2020, il marito di Ilary Blasi ha fatto ora tappa a Mosca.

Su Instagram Melory Blasi ha inoltre svelato che per il suo primo sacramento Jolie aveva un abito di famiglia, lo stesso indossato dai figli di Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ultima ad indossare questa veste prima di Jolie è stata Isabel, la terzogenita di Ilary e Totti nata nel 2016.

Le sorelle Blasi sono molto legate tra di loro: Melory ha battezzato Cristian Totti mentre Ilary è stata la testimone di nozze della sorella, convolata a nozze qualche anno fa. Melory ha inoltre raccontato ai suoi follower di aver scelto per il ricevimento del Battesimo un apericena.

Tanto finger food, due primi e vino. Una scelta dettata anche dalle nuove regole anti-Covid visto che il giorno del Battesimo di Jolie il coprifuoco era ancora alle 23. Al momento Melory non ha voluto svelare il regalo di Ilary alla sua bambina.

Chi è Melory, la sorella di Ilary Blasi

Melory Blasi vive a Roma, ha trent’anni, ed è un’ortottista e assistente di oftalmogia, in parole povere una professionista nel campo sanitario degli studi visivi. Nonostante non faccia parte del mondo della tv come la sorella maggiore Ilary, Melory non è del tutto sconosciuta. Su Instagram la neo mamma conta circa 27mila follower e pubblica foto con una certa frequenza. Tutta la sua gravidanza è stata documentata sui social network.