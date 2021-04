Ilary Blasi zia, la sorella Melory ha partorito: nome particolare per la bimba

La cognata di Francesco Totti è diventata mamma per la prima volta: l’annuncio è arrivato via Instagram

Fiocco rosa per la famiglia Blasi. Melory, la sorella minore di Ilary, è diventata finalmente mamma. La conduttrice dell’Isola dei Famosi e il marito Francesco Totti sono diventati dunque zii. L’annuncio è arrivato dalla neo mamma su Instagram, qualche giorno dopo il parto. La bambina è infatti nata domenica 25 aprile ma la notizia è stata diffusa sui social network solo venerdì 30 aprile.

Come da tradizione della famiglia Blasi alla nuova arrivata è stato dato un nome molto elegante ma assai particolare e stravagante: Jolie. In francese vuol dire “carina” ed è diventato famoso in tutto il mondo grazie all’attrice Angelina Jolie che per lavorare ad Hollywood ha usato il suo secondo nome – Jolie appunto – come cognome (il nome completo è Angelina Jolie Voight).

Il post di Melory Blasi, una foto della sua mano che tiene quella della neonata, ha subito fatto incetta di like e commenti di auguri. Al momento nessun commento pubblico da parte di Ilary Blasi e Francesco Totti. Sicuramente da parte di entrambi c’è grande gioia. Ilary è molto legata alla sorella più piccola, classe 1990. La presentatrice ha pure una sorella maggiore, Silvia.

Ilary e Melory sono le protagoniste di alcuni film western, genere di cui è appassionato il suocero di Francesco Totti. Da qui la scelta di chiamare le figlie più piccole con dei nomi alquanto insoliti in Italia (almeno negli anni Ottanta e Novanta).

Melory Blasi: chi è la sorella di Ilary

Melory Blasi vive a Roma ed è un’ortottista e assistente di oftalmogia, in parole povere una professionista nel campo sanitario degli studi visivi. Nonostante non faccia parte del mondo della tv come la sorella maggiore Ilary, Melory non è del tutto sconosciuta. Su Instagram la neo mamma conta circa 27mila follower e pubblica foto con una certa frequenza. Tutta la sua gravidanza è stata documentata sui social network.

Melory Blasi è balzata agli onori della cronaca rosa tre anni fa, quando è convolata a nozze col fidanzato storico Tiziano. Gli scatti del suo matrimonio sono diventati virali poiché condivisi da Francesco Totti e Ilary Blasi, al culmine della felicità per il lieto evento. L’ex calciatore della Roma ha un ottimo rapporto con le cognate, che considera delle vere e proprie sorelle.