Ilary Blasi vs Corona, ex gieffina critica la conduttrice: “Una caduta di stile”

Ilary Blasi contro Fabrizio Corona al Gf Vip, parla l’ex gieffina Lidia Vella: “Una caduta di stile”

Della lite avvenuta al Gf Vip giovedì sera tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi se ne è parlato oggi anche a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda ogni sabato su Radio Radio. Un’opinione sulla vicenda, allora, la conduttrice l’ha chiesta oggi a Lidia Vella, ex concorrente del Gf e, quindi, consapevole delle dinamiche che si possono venire a creare all’interno di un reality. Lidia, seppur con diplomazia, ha confessato di non aver apprezzato molto il comportamento di Ilay Blasi. L’atteggiamento della moglie di Totti, infatti, è stato definito dalla Vella una vera e propria “Caduta di stile”.

Grande Fratello Vip, ancora critiche per Ilary Blasi: parla Lidia Vella

“Ilary Blasi ha avuto proprio una caduta di stile” ha esordito dicendo oggi in radio Lidia Vella parlando dello scontro tra la conduttrice e Fabrizio Corona al Gf Vip. A tal proposito, inoltre, l’ex gieffina ha anche aggiunto: “L’ho interpretata come una vendetta”. Alla domanda “Stai dalla parte di Fabrizio Corona o Ilary Blasi?”, infatti, la Vella ha risposto: “Ad oggi non lo so, forse con Fabrizio perché non ho trovato giusto neanche io che gli hanno spento i microfoni, non è giusto. Lui è andato lì, obiettivamente, per scusarsi”.

Gf Vip: Lidia Vella dice la sua su Silvia Provvedi e Fabrizio Corona

Un parere diverso, e tendenzialmente opposto, Lidia Vella oggi ha invece di Fabrizio Corona come fidanzato (ora ex) di Silvia Provvedi. Dopo le dichiarazioni fatte dall’ex re dei paparazzi in tv prima dell’inizio del Gf Vip, difatti, la siciliana a Radio Radio ha spiegato: “In un certo sento mi sono messa nei panni di Silvia e non ho molta stima di Corona in questo senso”.