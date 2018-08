Ilary Blasi lascia Le Iene: al suo posto potrebbe arrivare Melissa Satta

Melissa Satta nuova conduttrice de Le Iene: Ilary Blasi vuole lasciare il programma

Ilary Blasi pronta a lasciare Le Iene. Dopo aver passato l’estate a lavorare, tra Balalaika e il Wind Summer Festival, la moglie di Totti vuole dedicarsi per il prossimo autunno solo ed esclusivamente al Grande Fratello Vip. Per questo come già anticipato da Oggi, e ora confermato da TvBlog, la bionda conduttrice non sarà più al timone del programma di Italia 1. Chi prenderà il posto di Ilary? Nei giorni scorsi si è parlato di Miriam Leone (che ha già sostituito la Blasi durante il periodo di maternità) e Diletta Leotta. Ma secondo Blogo ci sarebbe un altro nome in ballo: quello di Melissa Satta. L’ex Velina di Striscia la notizia è attualmente alla ricerca di un’occupazione televisiva. Qualche giorno fa ha annunciato il suo addio a Tiki Taka, dove ha ricoperto il ruolo di opinionista fissa per ben cinque anni.

Melissa Satta verso Le Iene dopo l’addio a Tiki Taka

Stando a quanto si legge sul blog televisivo, Melissa Satta sarebbe in pole position per prendere il posto di Ilary Blasi a Le Iene. Per la moglie di Boateng (tornato a giocare in Italia, più precisamente nel Sassuolo) questa sarebbe un’occasione d’oro, quella di svolta per la sua carriera televisiva da conduttrice. Di recente la sarda ha parlato di nuove sfide nella sua vita: si riferiva forse al format Mediaset? “Dopo 5 meravigliosi anni è giunta l’ora di cambiare…sono pronta a crescere ed affrontare nuove sfide! In bocca al lupo a tutti coloro che mi hanno accompagnata in questa avventura…”, ha scritto la Satta su Instagram per annunciare l’addio a Tiki Taka. Nel suo futuro professionale ci sono dunque Le Iene?

Anche Teo Mammucari lascia Le Iene dal prossimo autunno

Intanto pare certo pure l’addio di Teo Mammucari. Il presentatore vuole concentrarsi su Tu si que vales, lo show del sabato sera dove ricopre da qualche anno il ruolo di giurato.