Ilary Blasi, la sorella Melory: “Finalmente ho trovato un nuovo lavoro”

È tornato il sereno a casa di Melory Blasi. Lo scorso febbraio la sorella minore di Ilary ha annunciato sui social network, dove è molto seguita, di aver perso il lavoro. La cognata di Francesco Totti era impiegata come ortottista in uno studio dopo la laurea nel 2012 in Ortottica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Nel 2015 ha ottenuto una seconda laurea in Scienze Riabilitative delle professioni sanitarie all’Università di Tor Vergata. È poi entrata subito nel mondo del lavoro grazie alle sue competenze ma nei primi mesi del 2022 è stata licenziata. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno.

“Quando tutti pensano: è la sorella di… chissà quanto sarà raccomandata! Ma sei talmente raccomandata da essere disoccupata!”, ha detto in quella circostanza Melory Blasi, diventata tra l’altro madre per la prima volta nella primavera 2021. La giovane ha dunque preso questo periodo lontano dal lavoro per dedicarsi alla figlia Jolie, avuta dal marito Tiziano Panicci.

Ora, via Instagram, Melory Blasi ha comunicato ai suoi 43.4 mila follower di aver trovato un nuovo impiego, sempre come ortottista. Un’occupazione che le porta via parecchio tempo durante la settimana e per questo la sorella della conduttrice Mediaset ha ammesso che le manca molto non stare insieme alla sua bambina quotidianamente. Per fortuna può contare sul marito, che è un padre molto presente.

“Il mio lavoro è sempre lo stesso: ortottista. Fortunatamente dopo tre mesi ho trovato un nuovo posto”, ha spiegato Melory Blasi sul suo account privato.

Melory Blasi: chi è la sorella di Ilary

Melory Blasi, classe 1990, vive a Roma, dove è nata e cresciuta, ed è un’ortottista e assistente di oftalmogia, in parole povere una professionista nel campo sanitario degli studi visivi. Nonostante non faccia parte del mondo della tv come la sorella maggiore Ilary, Melory non è del tutto sconosciuta. Su Instagram la neo mamma conta è molto seguita e pubblica foto con una certa frequenza.

Melory Blasi è balzata agli onori della cronaca rosa quattro anni fa, quando è convolata a nozze col fidanzato storico Tiziano Panicci. Gli scatti del suo matrimonio sono diventati virali poiché condivisi da Francesco Totti e Ilary Blasi, al culmine della felicità per il lieto evento. L’ex calciatore della Roma ha un ottimo rapporto con le cognate, Melory ma pure Silvia, che considera delle vere e proprie sorelle.