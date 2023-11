Ilary Blasi, la sorella Melory di nuovo mamma: nato il 2° figlio

Melory Blasi, sorella di Ilary, è diventata mamma per la seconda volta. Dopo la primogenita avuta due anni fa, nella giornata di ieri, sabato 25 novembre, è venuto al mondo il secondo bambino. L’annuncio è stato dato dalla stessa Melory attraverso una storia su Instagram, che la ritrae assieme al neonato e al marito Tiziano Panucci. La storia è stata prontamente ricondivisa da Ilary Blasi, con la conduttrice televisiva che ha reagito alla splendida notizia.

Melory Blasi, nato il secondo figlio: la reazione di Ilary

La foto di famiglia in questione è accompagnata da una breve descrizione: “E all’improvviso arrivi tu“. Al fianco di Melory c’è ovviamente Tiziano Panucci, sposato nel 2017. Dopo una prima bambina arrivata nel 2021, la famiglia di Melory e Tiziano si allarga ulteriormente, accogliendo il neonato.

Ilary Blasi, che al momento si trova a New York per festeggiare l’anniversario con Bastian Muller, ha ripubblicato la storia sul suo profilo, aggiungendo poche parole per esprimere la sua gioia: “Non vedo l’ora di conoscerlo“. Tanti altri i messaggi di auguri arrivati a Melory, che ha prontamente ricondiviso nelle sue storie. Melory Blasi, 34 anni, è la più giovane delle sorelle Blasi, nonché l’unica a non essere coinvolta nelle attività imprenditoriali della famiglia. Ampiamente seguita sui social, Melory lavora come ortottista.

Ilary Blasi: “Unica”, il docufilm su Netflix

Come accennato in precedenza, Ilary Blasi si trova al momento a New York con Bastian Muller. La conduttrice televisiva è stata recentemente protagonista in Unica, dove ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti sulla storia con Francesco Totti, chiusasi in modo tutt’altro che tranquillo. Nel docufilm, Ilary Blasi aveva rivelato di come avesse scoperto il tradimento di Francesco Totti.

Unica è disponibile su Netflix a partire da venerdì 24 novembre. Il titolo non è affatto casuale, trattandosi di un riferimento proprio a Francesco Totti che, quando iniziò la storia d’amore con Ilary, sfoderò all’Olimpico, dopo aver segnato una rete, una maglia con la scritta “6 unica” dedicata proprio alla conduttrice televisiva. Il trailer del docufilm era stato trasmesso a sorpresa sulle reti Mediaset negli scorsi giorni. Nessuno sapeva l’esistenza di questo progetto targato Netflix, il cui promo è arrivato come un fulmine a ciel sereno.