Ilary Blasi sbotta contro Ivan Cattaneo: “Raddrizza l’orecchio… almeno quello!”

Grande Fratello Vip: la battuta di Ilary Blasi su Ivan Cattaneo

Ilary Blasi, si sa, non ha molta pazienza. E così nel corso della prima puntata della terza edizione del Grande Fratello Vip è sbottata contro Ivan Cattaneo. La moglie di Francesco Totti ha chiamato più di una volta il famoso cantante, non ricevendo alcuna risposta. Una situazione che ha fatto innervosire la bionda conduttrice, che ha subito rimproverato il suo concorrente. “Ivan siamo nella Casa del Grande Fratello. Raddrizza l’orecchio… almeno quello“, ha esclamato Ilary scoppiando poi a ridere. Una battuta tagliente che è stata subito ribattuta a più non posso sui social network e soprattutto su Twitter. In molti hanno apprezzato la pungente ironia della Blasi mentre qualcuno ha duramente criticato la presentatrice. “Ilary… caduta di stile…Non si può sentire!!!”, ha cinguettato qualcuno. Mentre qualcun altro ha osservato: “Ilary se lo poteva risparmiare…”.

Ivan Cattaneo è il nuovo Malgioglio del Grande Fratello Vip

Ivan Cattaneo è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip sulle note di Una zebra a pois, una delle sue canzoni più famose. L’artista non ha risparmiato una frecciatina ai concorrenti delle passate edizioni. “Finalmente qui entra una vera star”, ha sentenziato Cattaneo. Per i suoi modi Ivan è stato subito eletto come “il nuovo Malgioglio”: sarà davvero così?