Ivan Cattaneo: la nuova vita del cantante e altre curiosità

Ivan Cattaneo vita privata: il cantante non ha figli e non è sposato

Ivan Cattaneo è uno dei concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip. Ha ottenuto il successo come cantante di cover ma, sebbene ci sia stata una grande ascesa nel mondo della musica italiana, ha scelto di ritirarsi dalle scene diversi anni fa. Da questo momento si è avvicinato alla pittura, conquistando anche la critica, da cui ha ottenuto tanti consensi positivi. Nella Casa più spiata d’Italia non è entrato come un volto non conosciuto nel mondo dei reality. Infatti, ha preso parte alla prima stagione di Music Farm, in onda su Rai 2. Qualche anno dopo ha preso parte all’Isola dei Famosi, da cui però si è ritirato dopo 48 ore. Si sa molto poco della sua vita privata. Sappiamo che non ha figli e non è neanche sposato. Nel periodo in cui è stato in vetta alle classifiche è divenuto un’icona per tutte le persone gay. Prima di prendere parte al Grande Fratello Vip, Ivan ha lavorato a un nuovo album di inediti.

Ivan Catteneo curiosità: ecco perché ha partecipato al Gf Vip e i ricordi del passato

Del passato di Ivan sappiamo che è stato esonerato dal servizio musicale a causa della sua eccentricità. Non è mai stato sposato e non ha figli. Più volte nelle interviste si è definito un uomo sposato con la vita. Alla versione Vip del noto programma condotto da Ilary Blasi, Cattaneo ha partecipato per farsi conoscere al mondo dei giovani e per disintossicarsi dal cellulare. Inoltre, per Ivan si tratta di una penitenza per avere lasciato la televisione 20 anni fa. Sono diverse le curiosità della vita del noto cantautore. Ha inventato il personaggio in versione punk di Anna Oxa, durante il Festival di Sanremo 1978. Nel corso degli anni è diventato una vera e propria icona per il mondo dei gay. Nel lontano 1976 ha partecipato al Festival del proletariato giovanile a Milano, allo scopo di rivendiare i diritti dei gay.

Curiosità di Ivan Cattaneo: il ritorno sulle scene e la teoria T.U.V.O.G.

Ivan ha abbandonato il mondo della musica ma ha scelto di tornare in scena prendendo parte al reality nel 2018. Questo per lui è rappresentato un ottimo modo per farsi conoscere ancora di più dal pubblico. Tra le varie curiosità della sua vita, sappiamo che ha inventato la teoria T.U.V.O.G. Si tratta dell’arte cognitiva dei cinque sensi, che ha poi tradotto in un libro.