Ilary Blasi: “Isola e Battiti live? In uno show tutto complicato, qual è”

Sorridere e andare avanti. Ilary Blasi, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, si è raccontata senza scadere in polemiche e senza lamentarsi per l’anno non semplice appena trascorso sia dal punto di vista professionale, sia dal punto di vista privato. La separazione da Totti è finita in tribunale e la battaglia sta entrando nel vivo. In tv è stata defenestrata da L’Isola dei Famosi per fare spazio a Vladimir Luxuria (operazione infelice, almeno a giudicare dai risultati). Il Biscione l’ha ‘retrocessa’ in estate, affidandole Battiti Live. La Blasi ha accettato e con l’amico Alvin si è tuffata in questa nuova esperienza con la voglia di divertirsi. Nel frattempo, dopo l’anno di ‘purgatorio’, pare che stia preparando per l’autunno il suo ritorno nella tv che conta.

Capitolo Battiti Live. Le prime puntate sono state registrate dal 21 al 24 giugno a Molfetta. Quelle successive saranno confezionate il 6 e il 7 luglio a Otranto. “Non sono abituata a fare tardi per tre sere consecutive. Mi sto riprendendo. Ma è bello perché la musica è divertente, gioiosa. Lavori sì, ma alla fine ascolti canzoni!”, ha spiegato Ilary aggiungendo che si è trovata benissimo con il team di lavoro: “A Radio Norba sono tutti premurosi, accoglienti. Mi sono trovata subito bene. L’interazione con gli artisti sul palco, gli scambi di battute. Poi nel backstage con Alvin balliamo, ci facciamo i video. Sembra di stare nel privè di un club”.

Spazio poi al paragone con L’Isola dei Famosi. La conduttrice romana ha rimarcato come lo show dei naufraghi sia molto più complicato da gestire rispetto a Battiti Live. D’altra parte si tratta di un programma più complesso e con molte più aspettative. Insomma, i concerti musicali, a confronto, sono una passeggiata tranquilla e serena da affrontare:

“Vengo da L’Isola dei Famosi, dove tutto è complicato. Questa al confronto è una passeggiata di salute. A Molfetta ero in una situazione comodissima, avevo la camera davanti al palco per cui mi preparavo, scendevo e andavo a piedi. Era “casa e chiesa”.

Nei giorni scorsi è diventata virale la gaffe che ha fatto sul palco con Irama. Ilary, candidamente, ha ammesso di sapere poco di dettagli tecnici musicali. In particolare stava parlando con il cantante quando ad un certo punto si è interrotta rivelando che ciò che stava dicendo era quel che avevano scritto gli autori. Così sull’esilarante episodio: “È vero. Perché fingere che me ne intendo? Mi sentirei ridicola a fare finta di sapere tutto”.

Di recente si sono fatti molto insistenti i rumors relativi al fatto che sarà lei a condurre la nuova edizione de La Talpa, format che Mediaset ha deciso di rispolverare dopo anni. Il reality dovrebbe essere registrato in autunno, con una versione rivoluzionata rispetto al passato. Ci sarà davvero lei a dirigere il traffico? “Qualcosa bolle in pentola nell’autunno, quindi… Stay tuned, come dicono i giovani”, ha commentato l’ex moglie di Totti. Dunque sì, ci sono alte probabilità che la trasmissione che fu di Paola Perego la vedrà protagonista alla conduzione.