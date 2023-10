Ilary Blasi irriconoscibile al compleanno di Cenci: bufera (foto)

Nella serata di venerdì 6 ottobre si sono svolti i festeggiamenti per il sessantesimo compleanno di Roberto Cenci, regista televisivo di Mediaset. Presenti, per l’occasione, molti volti dell’emittente di Cologno Monzese, come Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Michelle Hunziker, Federica Panicucci e Ilary Blasi. Quest’ultima, in particolare, ha fatto parlare di sé nelle ultime ore per via di un curioso dettaglio.

Ilary Blasi irriconoscibile: ironia e perplessità dei fan sui social

Man mano che sono iniziate a circolare le foto della festa, Ilary Blasi, a detta dei fan, è apparsa irriconoscibile. Uno scatto in particolare, che la ritrae assieme a Bonolis, Hunziker, Scotti e Paolo Noise, ha destato una certa perplessità in alcuni utenti, che non hanno potuto non commentare quanto notato: “Ma giuratemi che non è la Blasi” si legge. “Ma quella in parte a Bonolis chi è? La Blasi?” si è chiesto un altro utente. Tanti, tra l’altro, i messaggi di ironia che si possono leggere tra i post che hanno ricondiviso alcune foto della serata.

Probabilmente, però, a creare un simile risultato siano state anche le luci non proprio ottimali, oltre all’inquadratura. Elementi che, di certo, non hanno contribuito a rendere Ilary Blasi più fotogenica. In tanti altri scatti, alcuni dei quali condivisi dalla conduttrice stessa, dove illuminazione e inquadratura sono diversi, il risultato è tutt’altro.

Ilary Blasi e il futuro a Mediaset

Ilary Blasi, di recente, era stata intercettata da Valerio Staffelli, nonché storico inviato di Striscia la Notizia. Parlando del futuro a Mediaset, la conduttrice aveva spiegato di non sapere se sarebbe tornata o meno al timone de L’Isola dei Famosi (con la diciassettesima edizione si è chiusa il 19 giugno scorso). Ilary, quindi, aveva detto di essere, almeno per il momento, senza contratto.

Le indiscrezioni che la vedevano fuori da Mediaset, quindi, sono vere solo per metà. Bisognerà attendere per capire se la conduttrice televisiva verrà coinvolta ancora per una nuova edizione de L’Isola dei Famosi (reality su cui c’è ancora un grosso punto interrogativo), oppure se le verrà affidato un nuovo show. Non è da escludere, tuttavia, l’ipotesi che Ilary possa rimanere senza programmi, venendo di fatto silurata da Mediaset.