Ilary Blasi, investigatore privato per Totti: quanto ha speso, la cifra

Del caso Ilary Blasi e Francesco Totti si è detto tutto e il contrario di tutto. Fra Instagram Stories e interviste fiume, l’opinione pubblica sa ormai praticamente ogni dettaglio della separazione più chiacchierata dell’anno, compresi i dettagli più pruriginosi legati alle corna (reciproche?) e alle ripicche infantili dei due ormai ex coniugi.

C’è però un punto che fino ad oggi era rimasto inedito, ovvero le informazioni relative all’investigatore privato assoldato da Ilary Blasi per pedinare Francesco Totti con l’obiettivo di scoprire cosa stesse combinando e se la stesse tradendo, come poi è effettivamente emerso. Ebbene, nelle scorse ore è apparsa in questo senso un’intervista esclusiva che aggiunge un nuovo elemento a questo intricato puzzle.

Su Nuovo sono spuntate le dichiarazioni (tenetevi forte!) dell’uomo che si è occupato di seguire Totti per conto di Ilary. Il 64enne Ezio Denti (questo il nome del professionista) ha raccontato tutte le curiosità sul suo ingaggio, compresa la cifra folle sborsata da Ilary Blasi per portare a termine il lavoro. La conduttrice, stando a quanto dichiarato da Denti, avrebbe pagato un totale di 75 mila euro per ottenere informazioni sull’ex marito.

Soldi che alla fine sembra proprio siano stati ben spesi. Ezio Denti è infatti stata la persona che ha scoperto la frequentazione fra Francesco Totti e Noemi Bocchi, di cui Ilary sospettava da tempo. Per ottenere questo risultato, l’investigatore privato ha organizzato pedinamenti e appostamenti ad hoc, sviluppando in parallelo relazioni riservate.

Ilary Blasi avrebbe organizzato il tutto in un hotel di Roma, di fronte ad un bicchiere di vino. A quanto pare, l’uomo scelto per questa missione non è certo “di primo pelo”: alle spalle, infatti, l’investigatore privato avrebbe diverse consulenze della difesa in processi penali come quello di Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio.

Denti ha anche raccontato un’altra curiosità sul caso Totti, che gli ha fruttato molti più soldi rispetto al solito. Di norma, infatti, il suo lavoro su un caso dura al massimo 1 mese e gli frutta dai 10 ai 15 mila euro. Nel caso di Totti, invece, il prezzo è lievitato per la strumentazione utilizzata: camere a infrarossi, GPS, auto e moto civetta e droni.

Un’ultima chicca: Denti era stato in passato contattato anche da Alena Seredova. Il professionista aiutò la modella ceca a stanare Gigi Buffon, ai tempi coinvolto in una relazione extraconiugale con Ilaria D’Amico.