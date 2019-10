Ilary Blasi svela: “Intrusioni terze” nel matrimonio e la scelta dei look

Ilary Blasi si confessa: le “intrusioni terze” nel matrimonio con Totti, il perché dei look ‘coraggiosi’ e le parole su Fazio (“Mi ripulì l’immagine”)

Ilary Blasi in confidenza: la conduttrice Mediaset, attualmente impegnata nello show Euro Games, in tandem con Alvin, ha concesso una lunga e interessante intervista al settimanale Oggi. Tanti i temi affrontati: dai look ‘coraggiosi’ sfoggiati sul piccolo schermo, alle ‘intrusioni terze’ nel suo matrimonio con Totti, fino al ritorno con il pensiero alle origini, quando da Passaparola andò a Che Tempo che Fa da Fabio Fazio. Un vero toccasana d’immagine, visto che proprio Ilary ha confidato che quel cambio di ‘casacca’ temporaneo in casa Rai gli “ripulì l’immagine”.

” Io e Francesco se non fossimo stati saldi, saremmo impazziti”

“Non ho voluto fare il percorso classico delle altre fidanzate dei calciatori che prevedeva trasmissioni di calcio e calendari”, fa sapere Ilary, sottolineando come il suo temperamento è sempre stato sui generis rispetto a quello di altre ragazze che hanno vissuto situazioni simili alla sua. “Mi sentivo diversa – aggiunge -. La fidanzata di Totti per la gente era una questione temporanea, ma noi, io e lui, lo sapevamo che non sarebbe stato così, lo sentivo che l’avrei sposato”. La conduttrice ha raccontato poi che, inizialmente, durante la relazione, le minacce dall’esterno non sono mancate. “Anche la nostra storia sembrava destinata a finire (secondo le opinioni altrui, ndr). Per questo motivo venivano additate spesso terze persone tra noi. Se non fossimo stati saldi, saremmo impazziti.”

“Fino a che regge il fisico oso, sono gli ultimi colpi prima del tubino nero”.

“Tra noi le cose non sono mai cambiate – ha proseguito – ma a volte il mondo esterno incide e a furia di intrusioni spiacevoli ci si innervosisce”. Archiviato l’argomento Totti, Ilary ha fatto un salto nel tempo, agli albori della sua carriera: “Dopo Passaparola andai da Fabio Fazio a Che tempo che Fa. Un programma che mi ha insegnato tanto, che mi ha ripulito l’immagine e mi ha portato fortuna”. Si ritorna al presente. Le piace essere coraggiosa con i look: “Mi piace osare anche nell’abbigliamento e se piovono critiche vado dritta […] Fino a che regge il fisico oso, sono gli ultimi colpi prima del tubino nero”. Perché dopotutto “la vita è un gioco ed è giusto affrontarla con questo spirito brioso“. Parola di Ilary Blasi.