Ilary Blasi, intervista senza freni GF: “Gli inquilini hanno sbagliato”

Ilary Blasi, l’intervista dopo il Grande Fratello Vip. La conduttrice a ruota libera: lo sbaglio dei concorrenti (“Non è un problema di reality, ma di vita”) e l’opinione su Elia Fongaro e la Marchesa

Il Grande Fratello Vip 3 ha chiuso i battenti da poche ore ed è tempo di bilanci. Chi meglio può avanzarli se non la sua timoniera Ilary Blasi?. La conduttrice ha concesso un’intervista al settimanale Chi sul reality appena concluso (in edicola da mercoledì 12 dicembre) e a emergere è la sua ordinaria franchezza. La moglie di Francesco Totti infatti non è soltanto miele e coccole, ma è anche bastone, naturalmente con qualche carota. Ecco dunque in maniera del tutto schietta, qual è stata secondo lei la debolezza dei concorrenti di quest’anno: “Il problema è che l’hanno vissuta pensando a quello che la gente poteva dire e se tu vivi sul giudizio…”.

L’errore dei partecipanti al GF Vip 3 e l’opinione sulla Marchesa ed Elia Fongaro

La presentatrice spiega più dettagliatamente: “Può essere che da fuori giudicare sia anche più facile, ma se una persona decide di partecipare al Grande Fratello e gioca concentrandosi solo su che cosa possa uscire sui social, è sbagliato di base. E questo non è un problema di reality, è un problema di realtà, di vita”. L’opinione sulla questione è molto netta e chiara e c’è poco altro da aggiungere. Concorrente preferito? “La Marchesa: mi ha fatto ridere, mi ha intrigato – confessa – che fosse tutto inventato, tutto vero o finto, con le sue mise e il suo modo di fare ha regalato perle”. C’è stato qualcuno che invece l’ha delusa? “Delusa da nessuno perché fondamentalmente non conosco nessuno. Mi viene solo da dire: ma Elia (Fongaro, ndr)? Diceva: ‘Non posso dire’, ‘non posso fare’. Ecco, lui non l’ho capito, è un po’ un punto interrogativo“.

Il Grande Fratello Vip 4 si farà: la decisione di Mediaset

Il GF Vip 3 si è appena concluso ma già si pensa alla prossima edizione. Infatti, nonostante quest’anno gli ascolti abbiano subito una flessione rispetto alle stagioni passate, il reality tornerà anche nel 2019 (qui tutti i dettagli). Mediaset ha rinnovato la trasmissione che sarà guidata ancora una volta da Ilary Blasi. Dunque, smentite definitivamente le voci che la volevano stanca e volenterosa di prendersi una pausa lavorativa.