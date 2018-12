Grande Fratello Vip 4 ci sarà: confermata Ilary Blasi come conduttrice

Il Grande Fratello Vip si farà il prossimo anno: il comunicato ufficiale Mediaset

Nonostante gli ascolti poco esaltanti dell’edizione appena conclusa, il Grande Fratello Vip si farà anche nel 2019. A dispetto dei rumors degli ultimi giorni, Mediaset ha rinnovato il reality show. Che sarà guidato ancora una volta da Ilary Blasi, per nulla intenzionata a prendersi una pausa lavorativa come sussurrato da qualcuno. Scontata pure la presenza dell’opinionista Alfonso Signorini che, proprio nel corso della finale che ha incoronato vincitore Walter Nudo, ha sussurrato: “Ci sarà una quarta edizione”. Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, ha fatto sapere attraverso una nota stampa: “Si è chiusa ieri una bellissima edizione del Grande Fratello Vip. Per il terzo anno consecutivo dimostra di essere uno dei programmi simbolo della tv moderna capace di divertire e appassionare il pubblico di ogni età, riuscendo a coinvolgere ed estendere il racconto su ogni piattaforma (tv, web e social) ottenendo grandi numeri”.

Grande Fratello Vip: le parole del direttore Scheri

E poi ancora: “Grazie a Ilary Blasi che, con il suo stile inconfondibile, si conferma una sempre più brava padrona di casa, ironica e irresistibile, al sempre più sagace Alfonso Signorini e all’irriverente Gialappa’ s band. Grazie a loro, agli autori, capitanati da Andrea Palazzo e a tutta la perfetta macchina artistica e produttiva Mediaset ed Endemol Shine Italy, che ha lavorato incessantemente per tutta la durata del programma. Arrivederci alla prossima edizione”.

Come è andata la finale del Grande Fratello Vip 2018

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata battuta dalla fiction Rai Nero a metà ma Mediaset è contenta del risultato ottenuto. L’azienda, come si legge nel comunicato stampa, gioisce per il boom riscontrato tra i giovanissimi (dove si è superato il 30% di share) e per l’hastag #GfVip, che ha conquistato i social network e in particolare Twitter. Per questo è stato deciso di andare avanti con la nuova edizione del Grande Fratello Nip, che partirà ad aprile con Barbara d’Urso.